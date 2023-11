Für die kommenden Geschäftsjahre 2024 und 2025 erwarte der Analyst ein Umsatzwachstum von jeweils 10% auf dann 43,08 Mio. Euro (2024) bzw. 47,39 Mio. Euro (2025). Im kommenden Geschäftsjahr sollte die NAGA aufgrund der erwarteten Reduzierung der Gesamtkosten auf allen Ergebnisebenen die Gewinnschwelle erreichen. Die EBITDA-Marge sollte dabei auf 15,4% und im Geschäftsjahr 2025 auf 19,4% ansteigen.



Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst ein neues Kursziel von 2,90 Euro (bisher: 3,60 Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei insbesondere auf die reduzierte Umsatzwachstumsdynamik zurückzuführen. Er gehe zwar von einer generellen Steigerung der Profitabilität aus, die absoluten Ergebniswerte lägen jedoch unter seinen bisherigen Schätzungen.



Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, stuft die The NAGA Group-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 20.11.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (20.11.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) weiterhin zu kaufen.Die The NAGA Group AG habe kürzlich und damit verspätet den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Im Wesentlichen sei die verspätete Veröffentlichung auf einen Wechsel des Wirtschaftsprüfers, die Einbeziehung neuer Geschäftsaktivitäten bzw. neuer Tochtergesellschaften, vor allem aber aufgrund der Klärung von Bewertungsfragen hinsichtlich des Kryptowährungsbestandes, zurückzuführen.Mit Vorliegen des Geschäftsberichts werde zwar deutlich, dass die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ein weiteres Umsatzwachstum in Höhe von 8,9% auf 57,60 Mio. Euro (VJ: 52,88 Mio. Euro) habe verzeichnen können, das EBIT habe mit -36,86 Mio. Euro (VJ: -9,55 Mio. Euro) aber deutlich unter Vorjahresniveau gelegen. Insbesondere Abschreibungen auf langfristig gehaltene und zum Handel bestimmte Kryptowährungen in Höhe von insgesamt 18,57 Mio. Euro sowie eine Forderungswertberichtigung in Höhe von 1,45 Mio. Euro hätten erwartungsgemäß zu dem deutlichen Ergebnisrückgang geführt.Die Abschreibungen der Kryptowährungen stünden im Zusammenhang mit dem starken Kursverfall des NAGA Coin (NGC). Auch bereinigt um diese Sondereffekte hätte NAGA ein negatives EBIT in Höhe von -16,84 Mio. Euro ausgewiesen. Hier spiegele sich die bis in das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 verfolgte Strategie eines starken Kunden- und Umsatzwachstums wider, die beispielsweise mit unverändert hohen Marketingaufwendungen in Höhe von 28,35 Mio. Euro (VJ: 30,97 Mio. Euro) einhergegangen sei. Um den operativen Break-even zu erreichen, müssten diese hohen Aufwendungen ein höheres Umsatzwachstum generieren. Dem habe jedoch ein allgemein schwieriges Marktumfeld gegenübergestanden, das einerseits durch deutlich rückläufige Kursentwicklungen von Kryptowährungen und andererseits durch rückläufige Transaktionszahlen geprägt gewesen sei.Als Reaktion auf die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 habe das NAGA-Management einen Strategiewechsel vorgenommen und eine Umstrukturierung eingeleitet. Dabei sei der Fokus vom Umsatzwachstum auf das Gewinnwachstum verlagert und die Unternehmens- und Kostenstrukturen entsprechend angepasst worden. Diesem Strategieschwenk komme der mittlerweile fertigentwickelte und in den Markt eingeführte "One-stop-shop"-Ansatz der Naga-App zugute. Mit der Einführung von Naga Pay und NAGAX würden die Aspekte einer NeoBank, eines NeoBrokers und Social Investing mit einem Krypto-Ökosystem innerhalb einer App bzw. Anwendung kombiniert.Die Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2023 spiegele den Erfolg der eingeleiteten strategischen Neuausrichtung wider. Nach vorläufigen Neun-Monatszahlen habe das EBITDA bei deutlich rückläufigen Umsatzerlösen in Höhe von 28,7 Mio. Euro (VJ: 46,7 Mio. Euro) mit 4,2 Mio. Euro (VJ: -11,2 Mio. Euro) bereits spürbar über dem Vorjahreswert gelegen. Die EBITDA-Marge habe nach einem negativen Wert im Vorjahr bei 14,6% gelegen. Maßgeblich für diese Entwicklung sei die Reduzierung der Gesamtaufwendungen gewesen.Trotz der Kosteneinsparungen in der Kundenakquisition sei die Anzahl der aktiven Kunden zum 30.09.2023 auf 20.700 (30.09.22: 17.700) gestiegen. Damit einhergehend sei auch der Umsatz pro Trade marktbedingt rückläufig gewesen, was den Umsatzrückgang erkläre.Auf Basis der Neun-Monatsentwicklung sollte im laufenden Geschäftsjahr 2023 zwar ein sichtbarer Umsatzrückgang auf 39,17 Mio. Euro (VJ: 57,60 Mio. Euro) ausgewiesen werden, das EBITDA dürfte aber, den Analysten-Schätzungen zur Folge, mit 5,13 Mio. Euro (VJ: -13,73 Mio. Euro) den besten Wert der Unternehmensgeschichte erreichen.Auch für die kommenden Geschäftsjahre rechne der Analyst mit einer im Vergleich zu den Vorjahren niedrigeren Wachstumsdynamik, gehe allerdings von einer weiteren Verbesserung der Rentabilität aus. Auf der einen Seite dürften sich die ergriffenen Kosteneinsparmaßnahmen, die auch auf einer starken Reduktion der Mitarbeiterzahl auf 117 (31.12.22: 171) zurückzuführen seien, vollständig im kommenden Geschäftsjahr bemerkbar machen.Auf der anderen Seite sei die Entwicklung der so genannten Super-App abgeschlossen, sodass in den kommenden Geschäftsjahren mit erheblich niedrigeren Entwicklungskosten zu rechnen sei. Schließlich werde die NAGA-Technologie auch als White-Label-Lösung Dritten angeboten, ein Geschäftsmodell, welches margenstark sei. Ein erstes reguliertes Online-Brokerunternehmen aus Kuwait werde ein Social Trading- Produkt auf Basis der NAGA-Technologie in Kürze starten.