Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (06.03.2024/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) von "hold" auf "speculative buy" hochstufenIn einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld für Brokerage-Unternehmen seien Größe und Kapital stärke sehr wichtige Faktoren. Der vereinbarte Zusammenschluss mit dem FinTech-Unternehmen Key Way Group bringe NAGA diesbezüglich große Fortschritte. Die Gesellschaft erhalte insgesamt eine Liquiditätsspritze in Höhe von 15 Mio. US-Dollar, zudem verdopple sich der Jahresumsatz auf einen Wert von ca. 90 Mio. US-Dollar.Die beiden Parteien sähen Synergien in Höhe von 10 Mio. US-Dollar p.a., die erwartungsgemäß relativ schnell realisiert werden könnten, insbesondere durch die Bereitstellung der NAGA Technology für die Kundenbasis von Capex. Die damit einhergehende Verbesserung der Profitabilität, die zusätzlichen Lizenzen vom ADGM in Abu Dhabi und vom FCSA in Südafrika und das komfortable Kapitalpolster sollten im Anschluss für eine dynamische geografische Erweiterung der von NAGA adressierbaren Märkte und kumulierte Erlöse von mehr als 250 Mio. US-Dollar innerhalb von drei Jahren sorgen.NAGA positioniere sich damit strategisch zur Erreichung des Ziels, das größte soziale Trading-Netzwerk weltweit aufzubauen, das es den Kunden erlaube, mit Aktien und Kryptoassets zu handeln und dabei Trades zu kopieren, um vom Erfolg anderer zu profitieren. Der neue CEO der Gruppe, Herr Patrascu, sei ein Serien-Entrepreneur mit großer Erfahrung in der Trading-Branche, der bereits zwei erfolgreiche Exits vollzogen habe und der seine Zuversicht in den künftigen Erfolg von NAGA mit einer Investition von 9 Mio. US-Dollar aus seinem Privatvermögen im Rahmen der Transaktion zum Ausdruck bringe.Obwohl Steffen seine Schätzungen für NAGA wegen des neu einkalkulierten Beitrags von Key Way / Capex und der ehrgeizigen Wachstumspläne deutlich angehoben habe, lasse die Verwässerung den fairen Wert je Aktie von 2,80 auf 1,40 Euro sinken. Trotzdem sei die Transaktion strategisch sinnvoll, was auch darin zum Ausdruck komme, dass die Großaktionäre von NAGA ihre Zustimmung signalisiert hätten.Auf Basis eines stark reduzierten Kursniveaus sieht Holger Steffen, Analyst von SMC Research, signifikantes Aufwärtspotenzial für die The NAGA Group-Aktie, weshalb er sein Urteil von "hold" auf "speculative buy" hochstuft. Die spekulative Komponente beruhe darauf, dass der Abschluss der Transaktion noch aussteheund zudem die öffentlich verfügbare Datenbasis zur Key Way Group noch gering sei. (Analyse vom 06.03.2024)