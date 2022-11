Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (01.11.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) von "buy" auf "hold" herab.Die schwache Entwicklung der Kapitalmärkte und der damit einhergehende Druck auf Broker- und Fin-Tech-Aktien habe die Aktie von NAGA im Jahresverlauf 2022 bereits unter Druck gesetzt. Mit der Meldung über die notwendige Korrektur der Zahlen und mit der zurückgezogenen Prognose für 2022 habe sich die Abwärtsdynamik dann temporär nochmals beschleunigt.Die Daten zu den Handelsresultaten von NAGA in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres würden indes andeuten, dass das Kerngeschäft durchaus intakt sei. Das Management arbeite an einer Verbesserung der Marketingeffizienz und an der weiteren Internationalisierung mit dem Ziel, künftig Wachstum und Profitabilität besser auszubalancieren, um relativ schnell positive Cashflows zu erwirtschaften. Im September sei dies mit einem operativen Cashflow-Überschuss von 1 Mio. Euro - dem besten Monatsresultat der Firmengeschichte - bereits gelungen.Noch bleibe aus Sicht des Analysten abzuwarten, mit welchem Tempo es nun vorangehe, falls die schwierigen Rahmenbedingungen anhalten würden, und wann der Breakeven auf Cashflow-Basis gelinge.Für den Moment bleibe zunächst einmal abzuwarten, wie schnell deutliche Fortschritte im aktuellen Umfeld erreichbar seien.Unser Urteil lautet vorerst "hold", bis sich andeutet, dass das Unternehmen seine Wachstumsziele erfüllen und dies auch mit positiven Cashflows kombinieren kann, so Holger Steffen, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 31.10.2022)