Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,84 Euro vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, für die The NAGA Group-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 03.02.2023)





Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:



(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

1,91 EUR +5,52% (03.02.2023, 11:52)



XETRA-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

1,828 EUR -1,72% (03.02.2023, 12:07)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (03.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) zu kaufen.Die Kommunikation mit dem Finanzmarkt sei bei der NAGA Group AG (kurz: NAGA) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 von der Verschiebung des Geschäftsberichtes 2021 geprägt gewesen. Ein Teil der Verzögerung habe mit der Klärung von Bewertungsfragen zusammengehangen. Nach Auffassung der Wirtschaftsprüfer habe der Kryptowährungsbestand nun nach Anschaffungskosten bilanziert werden müssen und ein Teil der Kundengewinnungskosten habe nicht mehr aktiviert werden dürfen. Top-Line sei die Gesellschaft zwar in der Lage gewesen, den zuvor eingeschlagenen Wachstumskurs mit einem Anstieg der Gesamtumsätze um 117,1% auf 52,88 Mio. Euro (VJ: 24,35 Mio. Euro) fortzusetzen, die Bilanzierungsänderungen hätten jedoch zu einem deutlichen Rückgang des EBIT auf -9,55 Mio. Euro (VJ: 0,94 Mio. Euro) geführt.Aufgrund der verzögerten Veröffentlichung des Geschäftsberichtes sei der Halbjahresbericht 2022 am 30.12.2022 ebenfalls mit Verspätung publiziert worden. In diesem zeichne das NAGA-Management das Bild eines turbulenten ersten Halbjahres 2022. Prägend gewesen seien hier insbesondere der Einbruch der Krypto-Märkte, ein aus dem Rückzug aus UK resultierender Umsatzrückgang sowie die im Zuge des Ukraine-Krieges insgesamt rückläufige Transaktionsaktivität an den Kapitalmärkten. Aufgrund der noch unverändert hohen Kundengewinnungsaktivitäten hätten die Umsätze aber um 50,1% auf 35,02 Mio. Euro (VJ: 23,22 Mio. Euro) unverändert dynamisch zugelegt, das EBIT habe jedoch mit -18,63 Mio. Euro (VJ: -1,95 Mio. Euro) deutlich unter Vorjahresniveau gelegen. Ein wesentlicher Faktor für den starken Ergebnisrückgang seien unter anderem die notwendig gewordenen Bewertungsanpassungen der gehaltenen Krypto-Vermögenswerte in Höhe von rund -12,00 Mio. Euro gewesen.Der NAGA-Vorstand habe die Entwicklung des ersten Halbjahres 2022 zum Anlass genommen und seit Juli 2022 einen vollständigen Strategiewechsel und eine Umstrukturierung eingeleitet. Auf Basis der nun ausgebauten und in den Markt eingeführten Produktbereiche (NAGA Trader; NAGAX; NAGA Pay) sei der Fokus weg vom starken Kunden- und Umsatzwachstum hin zum Erreichen der Gewinnschwelle verlagert worden. Diese solle ab dem zweiten Quartal 2023 nachhaltig übertroffen werden.Die Konzentration auf das Handelsgeschäft sowie auf die Senkung der operativen Kostenbasis und der Akquisitionskosten trage, gemäß Unternehmensangaben, bereits Früchte. Mit der Verbesserung der Marketingkosten, dem Personalabbau sowie der Kürzung von F&E-Aufwendungen sei die Kostenbasis im zweiten Quartal 2022 auf 14 Mio. Euro und im vierten Quartal 2022 weiter auf 12 Mio. Euro reduziert worden. Im ersten Quartal 2022 habe diese noch bei 20 Mio. Euro gelegen. Zum Teil werde diese Reduktion von einer Verbesserung der Kundenakquise-Kosten getragen. Im dritten Quartal hätten diese bei 816 Euro pro Kunde gelegen, was eine deutliche Reduktion gegenüber den ersten beiden Quartalen (Q1: 1.343 Euro; Q2: 1.609 Euro) bedeute. Im vierten Quartal 2022 seien diese weiter auf 613 Euro gefallen. Zeitgleich solle durch die geografische Diversifikation eine Steigerung der Umsätze je Kunde erreicht werden.Deutlich sichtbar sollten diese Maßnahmen erst im laufenden Geschäftsjahr 2023 werden, sich vollumfänglich dann in 2024 auswirken. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 dürfte indes noch von einem deutlich negativen Ergebnis geprägt sein.Ein wesentlicher Aspekt der weiteren Unternehmensentwicklung dürfte die beabsichtigte strategische Transaktion mit einem multinationalen Brokerage-Unternehmen sein. Wie am 19. Januar 2023 von der NAGA gemeldet, fänden derzeit Gespräche mit einem nicht näher benannten Brokerage-Unternehmen statt, mit dem Ziel eines Zusammenschlusses der beiden Gesellschaften. Bis zum vierten Quartal 2023 sollte unter der Voraussetzung einer positiven Due-Dilligence-Prüfung sowie weiterer Genehmigungen der Vollzug der Transaktion erfolgen.Nach Ansicht der Analysten der GBC AG würde die NAGA in diesem Falle übernommen werden, die eigenständige Börsennotiz würde aber beibehalten werden. Offensichtlich werde die aktuelle Bewertung der NAGA als niedrig eingestuft und auf der anderen Seite die nun vollständig entwickelte NAGA-Produktpalette als attraktiv bewertet. NAGA könnte im Falle einer Akquisition von vorhandenen Lizenzen des Brokerage-Unternehmens profitieren, wodurch der Eintritt in neue Märkte, ohne vorherige zeitintensive Lizenzerlangung, möglich wäre.Das laufende Geschäftsjahr 2023 werde, wie dargestellt, von der Konzentration auf die Verbesserung der Ergebniskennzahlen geprägt sein. Darüber hinaus plane die Gesellschaft bis zum zweiten Quartal 2023 den Wiedereinstieg in UK umzusetzen, wo in 2021 noch das größte gehandelte Volumen vorgelegen habe. Die Reaktivierung des ehemaligen Kundenstammes (180.000 Leads) solle zu niedrigeren Gewinnungskosten erfolgen, was einen unmittelbaren Ergebniseffekt hätte. Darüber hinaus plane die Gesellschaft auch außerhalb Europas stärker zu wachsen. Diesbezüglich sei die kürzlich erteilte Lizenz auf den Seychellen von hoher Bedeutung. Schließlich sollten mit der für den Jahresanfang 2023 geplanten Einführung des NAGA Institutional-Desk die Volumenhändler stärker adressiert werden.Nachdem wir für das abgelaufene Geschäftsjahr, bei Umsatzerlösen in Höhe von 52,08 Mio. Euro, insbesondere aufgrund der Wertverluste gehaltener Kryptowährungen ein negatives EBIT in Höhe von -29,77 Mio. Euro erwarten, dürfte im laufenden Geschäftsjahr der Break-Even erreicht werden, so die Analysten der GBC AG. Bei einem Umsatzanstieg in Höhe von knapp 30% auf 67,42 Mio. Euro würden die Analysten der GBC AG mit einer Verbesserung des EBIT auf 0,79 Mio. Euro rechnen. Die Effekte des UK-Wiedereintritts sowie der weiteren regionalen Ausweitung sollten sich im kommenden Geschäftsjahr 2024 vollumfänglich positiv niederschlagen. Die Analysten der GBC AG würden für 2024 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 25% auf 84,27 Mio. Euro rechnen und sähen ein EBIT in Höhe von 10,46 Mio. Euro als realistisch an.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG ein Kursziel in Höhe von 3,60 Euro (bisher: 12,75 Euro) ermittelt. Die deutliche Kurszielsenkung sei eine Folge der signifikant reduzierten Prognosen für die konkrete Schätzperiode (2022e bis 2024e), wodurch eine niedrigere Basis für die Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells der Analysten der GBC AG vorliege. Auf der anderen Seite würden die Analysten der GBC AG den marktbedingten Anstieg des risikolosen Zinssatzes berücksichtigen und damit die gewichteten Kapitalkosten (WACC) auf 10,34% (bisher: 9,33%) sichtbar anheben.