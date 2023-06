Tradegate-Aktienkurs Thales-Aktie:

131,75 EUR +0,69% (01.06.2023, 14:50)



Euronext Paris-Aktienkurs Thales-Aktie:

131,65 EUR +1,04% (01.06.2023, 15:58)



ISIN Thales-Aktie:

FR0000121329



WKN Thales-Aktie:

850842



Ticker-Symbol Thales-Aktie:

CSF



Euronext Paris-Symbol Thales-Aktie:

HO



Kurzprofil Thales S.A.:



Thales (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) ist einer der europäischen Marktführer in der Herstellung und Vermarktung von elektronischen Geräten und Systemen für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. (01.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thales-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Thales-Aktie (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) unter die Lupe.Stark zunehmende geopolitische Risiken wie der Ukraine-Krieg und der China-Taiwan Konflikt würden immer mehr Staaten veranlassen, die Ausgaben für Verteidigung hochzufahren. Jüngstes Beispiel sei Dänemark - in den nächsten zehn Jahren sollten knapp 20 Mrd. Euro in die Verteidigung gesteckt werden.Von diesem allgemeinen Trend dürften Unternehmen aus der Luft- und Verteidigungs-Industrie profitieren. Das französische Unternehmen Thales sei in diesem Sektor seit Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Der Konzern gelte als äußert innovativ und beabsichtige, mit einer relativ jungen Technologie - der sogenannten Quantenverschlüsselung - abhörsichere Kommunikation in naher Zukunft zu ermöglichen. Thales sehe in diesem Bereich den größten Wachstumstreiber für zukünftige Gewinne. Der Konzern sei ein Partner von 21 Firmen, die der EU-Initiative zur Quantentechnologie angehören würden. Ziel der EU sei es, innerhalb von drei Jahren ein abhörsicheres Kommunikationsnetz aufzubauen.Die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen seien solide gewesen. Der Umsatz habe mit 4 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert erreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 28 Mrd. Euro und einem KGV von 25 sei die Aktie jedoch kein Schnäppchen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze Thales-Aktie: