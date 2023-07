Börsenplätze Thales-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Thales-Aktie:

132,00 EUR -0,30% (25.07.2023, 14:11)



Euronext Paris-Aktienkurs Thales-Aktie:

132,15 EUR -0,11% (25.07.2023, 14:13)



ISIN Thales-Aktie:

FR0000121329



WKN Thales-Aktie:

850842



Ticker-Symbol Thales-Aktie:

CSF



Euronext Paris-Symbol Thales-Aktie:

HO



Kurzprofil Thales S.A.:



Thales (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) ist einer der europäischen Marktführer in der Herstellung und Vermarktung von elektronischen Geräten und Systemen für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. (25.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thales-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Raumfahrt- und Verteidigungskonzerns Thales S.A. (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) unter die Lupe.Aktien aus der Verteidigungsindustrie hätten sich mit Beginn des Kriegs in der Ukraine und dank der weltweit steigenden Rüstungsinvestitionen sehr ordentlich entwickelt. Thales habe zuletzt einen Kursrücksetzer erlitten. Sei das eine gute Gelegenheit, um in die Aktie einzusteigen?Die jüngst präsentierten Unternehmenszahlen würden beweisen, dass Thales über ein sehr starkes Geschäftsmodell verfüge. So seien die Umsätze um knapp acht Prozent auf 8,7 Mrd. Euro gesteigert worden. Noch besser habe es beim Gewinn ausgesehen, dieser sei um satte 15 Prozent auf knapp 650 Mio. Euro gesteigert worden.Die Reaktion an der Börse sei für die Aktionäre eher unerfreulich gewesen. Die Thales-Aktie habe bei Bekanntgabe der Konzernzahlen mit Kurseinbußen von mehr als vier Prozent reagiert und das obwohl der Konzern die Jahresprognose angehoben habe. Anleger hätten wohl die gute Jahresperformance genutzt, um Kursgewinne mitzunehmen.Solange die Thales-Aktie die 200-Tage-Linie bei 128 Euro nicht unterschreitet, dürfte sich ein Investment langfristig lohnen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link