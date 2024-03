Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Thales S.A.:



Thales (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) ist einer der europäischen Marktführer in der Herstellung und Vermarktung von elektronischen Geräten und Systemen für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. (05.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thales-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Raumfahrt- und Verteidigungskonzerns Thales S.A. (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Ticker-Symbol: CSF, Euronext Paris-Symbol: HO) unter die Lupe.Dank weltweit wachsender Investitionsbereitschaft in die Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie sei ein wahrer Run auf Aktien aus diesen Sektoren im Gange. Die Aktie von Thales lege am Dienstag knapp neun Prozent zu.Thales sei ein französischer Weltkonzern, welcher vor allem als Dienstleister im Bereich der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie zu einem führenden Anbieter zähle. Zu den Produkten der Franzosen würden unter anderem Radar- und Raketenabwehrsysteme und Cybersecurity-Lösungen gehören.Die Franzosen hätten für das Jahr 2023 einen Rekordgewinn von 2,13 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 18,43 Milliarden Euro vermeldet und damit leicht über den Schätzungen der Analysten gelegen. Die operative Marge sei gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent gesteigert worden. Das Zahlenwerk werde von der Börse mit satten Kursaufschlägen honoriert.Für das Jahr 2024 erwarte Thales ein Wachstum des Umsatzes um vier bis sechs Prozent auf 19,7 bis 20,1 Milliarden Euro nach Bereinigung um Flächeneffekte. Das Unternehmen gehe von einer operativen Marge zwischen 11,7 und 12 Prozent aus.Im Rüstungsbereich setzt der "Aktionär" auf andere Rüstungsaktien wie RENK, Rheinmetall und HENSOLDT, so Jürgen Dreifürst. Anleger, die der RENK-Empfehlung Anfang Februar gefolgt seien, würden aktuell Kursgewinne von etwa 30 Prozent verbuchen.Thales sei Mitglied im "Der Aktionär" Weltraum-Index. Derzeit höchste Gewichtung habe das brasilianische Luftfahrtunternehmen Embraer vor dem Verbindungskomponenten-Hersteller Amphenol und Heico, einem amerikanischem Konzern aus der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Mit dem Indexzertifikat mit der WKN DA0AB7 können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von neun Unternehmen aus dem Luft- und Raumfahrtsektor teilhaben, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link