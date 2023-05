Unter Recep Tayyip Erdogan habe die Türkei kontinuierlich an Demokratie verloren, insbesondere seit der Einführung des Präsidialsystems im Jahr 2017. Die Medien seien unterdrückt oder an Verbündete von Erdogan verkauft worden, das Gerichtssystem sei mit regierungstreuen Vertretern besetzt und das Parlament durch Präsidialdekrete ersetzt worden. Zudem habe sich die wirtschaftliche und finanzielle Kompetenz der Regierung drastisch verschlechtert. Die Zentralbank habe ihre geldpolitische Unabhängigkeit verloren und in vier Jahren vier Gouverneure erlebt. Zeitweise sei sogar sein Schwiegersohn zum Finanzminister ernannt worden.



Besonders schädlich für die türkische Wirtschaft sei Erdogans Theorie gewesen, dass hohe Zinssätze die Inflation begünstigen würden. Dadurch hätten die Zinssätze weit unter der Inflationsrate gelegen. Die aktuellen Leitzinsen würden 8,5 Prozent betragen, während die Inflation bei 43,7 Prozent liege. Die günstigen Kredite würden von der Regierung rationiert. Dadurch könne Erdogan seine Verbündeten und seine Familie mit günstigen Krediten versorgen.



Diese unkonventionelle Geldpolitik habe zwar zu einem starken Wirtschaftswachstum geführt, aber gleichzeitig stehe die Wirtschaft auch kurz vor einer Katastrophe. Neben der hohen Inflation habe sich das Leistungsbilanzdefizit auf 5,5 Prozent des Bruttosozialprodukts ausgeweitet und die Devisenreserven des Landes seien aufgebraucht worden, um die Türkische Lira zu verteidigen. Wenn die Oppositionskoalition die Wahlen gewinne und friedlich an die Macht komme, werde sie sich für die Unabhängigkeit der Zentralbank einsetzen. Das könnte zu drastischen Zinserhöhungen, einer massiven Währungsabwertung und einer tiefen Wirtschaftskrise führen. Aber selbst wenn Erdogan die Wahl gewinne, seien die Aussichten für türkische Investoren nicht viel besser.



In Bezug auf ihre gefährdete Demokratie weise Thailand Ähnlichkeiten zur Türkei auf. Allerdings kämpfe Thailand zusätzlich mit einer stagnierenden und ineffizienten Wirtschaft. Nachdem im Jahr 2006 der Regierungschef Thaksin Shinawatra durch das Militär gestürzt worden sei, hätten das Militär und dessen konservativen Verbündeten die Kontrolle über das politische System übernommen. Seitdem hätten mit Shinawatra verbündete Parteien bei jeder Wahl gewonnen. Jedoch müssten die Kandidaten der Opposition dreimal so viele Sitze im Unterhaus gewinnen wie die Kandidaten des Militärs, um eine Regierung bilden zu können.



Die Armee und ihre Verbündeten würden nicht nur eine große Rolle in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft Thailands spielen. Die Streitkräfte würden verschiedene Unternehmen kontrollieren und den Wettbewerb unterdrücken. So seien beispielsweise Telekommunikation, Bier, Petrochemie und Zement allesamt Oligopole, die die Preise hoch und das Wachstum niedrig halten würden. Diese politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten in den letzten Jahren zu einem schwachen Wachstum geführt, das durch einen Rückgang der Touristenströme und der ausländischen Direktinvestitionen gekennzeichnet sei. Die Leistungsbilanz und Haushaltsdefizite würden sich ebenfalls verschlechtern.



Sowohl in Thailand als auch in der Türkei hätten die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse Auswirkungen auf die Finanzmärkte, was wiederum die Politik beeinflusse. Diese Entwicklungen sind gute Beispiele für die länderspezifischen Risiken und Chancen, die das Fundament unseres Investmentansatzes für Schwellenländer bilden, so die Experten von J O Hambro Capital Management. In beiden Ländern sei der politische Wandel ungewiss, sodass neue Regierungen vor zahlreichen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen würden. Die Experten von J O Hambro Capital Management würden trotzdem weiterhin Ausschau nach Chancen in Thailand und der Türkei halten, sähen aber derzeit noch keinen Grund, in beide Länder zu investieren. (26.05.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Das Fondsmanager-Team von J O Hambro Capital Management Limited sieht in einigen traditionellen Schwellenländern vielversprechende Anlagechancen, so die Experten von J O Hambro Capital Management.Diese Länder, darunter Mexiko, Indonesien, Indien und Brasilien, würden sich durch robuste Außenbilanzen und eine Erholung des Wirtschaftswachstums auszeichnen, nachdem sie in den letzten Jahren mit schwierigen Bedingungen konfrontiert gewesen seien.Anders sähen die Fondsmanager die Situation in der Türkei und Thailand. In diesen beiden Ländern sei das Team nicht investiert. Jetzt hätten dort Anfang Mai Wahlen stattgefunden und in der Türkei stehe die Stichwahl am 28. Mai an.