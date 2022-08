NASDAQ-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

171,44 USD -2,84% (22.08.2022, 22:00)



ISIN Texas Instruments-Aktie:

US8825081040



WKN Texas Instruments-Aktie:

852654



Ticker-Symbol Texas Instruments-Aktie:

TII



NASDAQ-Symbol Texas Instruments-Aktie:

TXN



Kurzprofil Texas Instruments Inc.:



Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Das Unternehmen verkauft sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Produkte. Letztere sind nach speziellen Kundenwünschen gefertigt und werden für gewöhnlich direkt an den Kunden verkauft. TI Analog-Chips werden in einer Vielzahl von elektronischen Geräten eingesetzt, deren Palette von tragbaren Ultraschallgeräten bis hin zu Settop-Boxen reicht, von eBooks bis Computerservern, und von der Robotik bis zu LED-Straßenleuchten. (23.08.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Texas Instruments: Verkaufssignal - ChartanalyseDie Aktie von Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) markierte am 25. Oktober 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 202,06 USD und fiel danach bis 1. Juli 2022 auf ein Tief bei 147,02 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort sei eine starke Erholung gestartet, welche die Aktie an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch geführt habe. Der Wert habe in den letzten Tagen unterhalb dieses Trends ein Doppeltop ausgebildet. Gestern sei er mit einer langen schwarzen Kerze unter die Nackenlinie dieser Formation bei 176,10 USD gefallen und habe sie damit vollendet.Die Aktie des Chipwertes habe gestern mit der Vollendung des Doppeltops ein Verkaufssignal ausgebildet. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung bis zunächst 166,74 USD und später sogar 147,02 USD einleiten. Eine Rückkehr über 176,10 USD würde das Chartbild leicht aufhellen. Aber ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 185,99 USD. Dann könnte die Aktie an ihr Allzeithoch ansteigen. (Analyse vom 23.08.2022)Börsenplätze Texas Instruments-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:171,44 EUR -0,59% (23.08.2022, 09:01)