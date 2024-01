NASDAQ-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

Kurzprofil Texas Instruments Inc.:



Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Das Unternehmen verkauft sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Produkte. Letztere sind nach speziellen Kundenwünschen gefertigt und werden für gewöhnlich direkt an den Kunden verkauft. TI Analog-Chips werden in einer Vielzahl von elektronischen Geräten eingesetzt, deren Palette von tragbaren Ultraschallgeräten bis hin zu Settop-Boxen reicht, von eBooks bis Computerservern, und von der Robotik bis zu LED-Straßenleuchten. (29.01.2024/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Texas Instruments: Korrektur in der Extension - ChartanalyseDie Aktie von Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) befindet sich seit dem Verlaufstief vom 30. Oktober bei 139,48 USD in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe das Papier den 10er-, 50er- und 200er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke nach oben durchbrechen können. Zudem sei es auch zu einer bullischen Überschneidung des 50er-EMA durch den 10er-EMA gekommen. Das bisherige Verlaufshoch sei bei 176,65 USD erreicht worden. Dann sei eine Korrektur gestartet, die bisher bis zum 50er-EMA im Tageschart gelaufen sei.Die Texas Instruments-Aktie könnte die Korrektur in der Extension erneut im Bereich des 50er-EMA beenden und den übergeordneten Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Bereits am 17. Januar sei das Papier dabei am 50er-EMA nach oben abgeprallt. Dem Aufwärtstrend folgend sollte die Aktie dann erneut Kurs auf das Verlaufshoch bei 176,65 USD nehmen und überschreiten. Komme es doch zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA, wäre die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart die nächste Auffangmarke. (Analyse vom 29.01.2024)Börsenplätze Texas Instruments-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:152,30 EUR +0,73% (29.01.2024, 08:38)