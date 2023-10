Tradegate-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

133,22 EUR -0,73% (26.10.2023, 13:11)



NASDAQ-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

141,79 USD -3,49% (25.10.2023, 22:00)



ISIN Texas Instruments-Aktie:

US8825081040



WKN Texas Instruments-Aktie:

852654



Ticker-Symbol Texas Instruments-Aktie:

TII



NASDAQ-Symbol Texas Instruments-Aktie:

TXN



Kurzprofil Texas Instruments Inc.:



Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Das Unternehmen verkauft sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Produkte. Letztere sind nach speziellen Kundenwünschen gefertigt und werden für gewöhnlich direkt an den Kunden verkauft. TI Analog-Chips werden in einer Vielzahl von elektronischen Geräten eingesetzt, deren Palette von tragbaren Ultraschallgeräten bis hin zu Settop-Boxen reicht, von eBooks bis Computerservern, und von der Robotik bis zu LED-Straßenleuchten. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Texas Instruments-Aktienanalyse von Analyst Ambrish Srivastava von BMO Capital Markets:Ambrish Srivastava, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) weiterhin mit "outperform" ein.Die Ergebnisse für das dritte Quartal von Texas Instruments und die unter dem Konsens liegenden Prognosen für das vierte Quartal seien kaum eine Bestätigung für die Wirtschaft im Allgemeinen, insbesondere für die Industrie, so Ambrish Srivastava in einer Research Note.Der Automobilmarkt halte sich vorerst noch, verlangsame sich aber ebenfalls und es sehe nicht so aus, als ob die Talsohle auch in diesem Markt erreicht wäre, so BMO weiter.Längerfristig jedoch sehe BMO angesichts des Schwerpunkts von Texas Instruments auf analoger und eingebetteter Verarbeitung ein deutlich höheres Potenzial für freien Cashflow und Erträge als in den vergangenen Zyklen angenommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Texas Instruments-Aktie: