NASDAQ-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

166,91 USD +2,77% (18.01.2024)



ISIN Texas Instruments-Aktie:

US8825081040



WKN Texas Instruments-Aktie:

852654



Ticker-Symbol Texas Instruments-Aktie:

TII



NASDAQ-Symbol Texas Instruments-Aktie:

TXN



Kurzprofil Texas Instruments Inc.:



Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Das Unternehmen verkauft sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Produkte. Letztere sind nach speziellen Kundenwünschen gefertigt und werden für gewöhnlich direkt an den Kunden verkauft. TI Analog-Chips werden in einer Vielzahl von elektronischen Geräten eingesetzt, deren Palette von tragbaren Ultraschallgeräten bis hin zu Settop-Boxen reicht, von eBooks bis Computerservern, und von der Robotik bis zu LED-Straßenleuchten. (19.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Texas Instruments-Aktienanalyse von der UBS:Timothy Arcuri, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN).Das Unternehmen sollte zu den ersten gehören, die einen Anstieg der Aufträge verzeichnen könnten, da es weniger auf den Vertrieb angewiesen sei, so der Analyst. Er habe geschrieben, dass Texas Instruments auch "sauberere Vergleiche und Fundamentaldaten" habe, da es eines der wenigen Unternehmen gewesen sei, das während des Höhepunkts keine Liefervereinbarungen gehabt habe. Die Aktie werde auf der Grundlage von Aufträgen und freiem Cashflow gehandelt - beides werde sich voraussichtlich positiv entwickeln.Timothy Arcuri, Analyst der UBS, stuft die Texas Instruments-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 170,00 auf 195,00 USD angehoben. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze Texas Instruments-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:156,22 EUR +1,72% (19.01.2024, 11:30)