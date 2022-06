Tradegate-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

Kurzprofil Texas Instruments Inc.:



Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Das Unternehmen verkauft sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Produkte. Letztere sind nach speziellen Kundenwünschen gefertigt und werden für gewöhnlich direkt an den Kunden verkauft. TI Analog-Chips werden in einer Vielzahl von elektronischen Geräten eingesetzt, deren Palette von tragbaren Ultraschallgeräten bis hin zu Settop-Boxen reicht, von eBooks bis Computerservern, und von der Robotik bis zu LED-Straßenleuchten. (21.06.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Texas Instruments-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) markierte am 25. Oktober 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 202,26 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei habe der Chipwert mehrfach auf die Unterstützung bei 162,03 USD aufgesetzt. Am 9. Juni 2022 habe diese Marke aber keinen Halt mehr geboten. Die letzten Tage seien von einem dynamischen Abverkauf geprägt gewesen.AusblickDieser Abverkauf könnte noch einige Tage anhalten. Die Aktie von Texas Instruments könnte dabei in den Bereich um den Aufwärtstrend seit März 2009 bei aktuell 137,73 USD bzw. dem alten Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 135,70 USD abfallen. Nach dem steilen Abverkauf der letzten Tage könne es zwar jederzeit zu einer kleinen Erholung kommen. Aber erst mit einem Ausbruch über 162,03 USD würde sich das Chartbild deutlich verbessern. In diesem Fall wäre ein Anstieg an den EMA 200 bei aktuell 176,39 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 189,48 USD möglich. (Analyse vom 21.06.2022)Börsenplätze Texas Instruments-Aktie: