Im November 2017 gab es eine Kontroverse, bei der angeblich USDT- oder Tether-Münzen im Wert von 31 Millionen Dollar gehackt wurden. Das Unternehmen führte bis Januar 2018 eine notwendige Prüfung durch, um sicherzustellen, dass dieser Vorfall nie wieder vorkommt, aber die notwendige Prüfung fand nie statt. Daher trennte man sich von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und anschließend wurde eine Vorladung erlassen. Da diese unglücklichen Umstände eintraten, gab Tether Ltd. bekannt, dass die notwendigen Maßnahmen bereits ergriffen wurden und sichergestellt wurde, dass der Kryptokapitalbetrag geschützt und gesichert ist.







Warum wurde Tether geschaffen?



Das Ziel von Tether ist es, den Wert von Kryptowährungen im Vergleich zu anderen großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, deren Preise starken Schwankungen unterliegen, stabil zu halten. Es kann sowohl als Tauschmittel als auch als Wertaufbewahrungsmittel verwendet werden.



Wie kann man Tether handeln?



Im Grunde genommen ist Tether also ein Stablecoin, der mit Fiat-Währungen gesichert ist. Diese spezielle Kryptomünze, die im Umlauf ist, wird durch traditionelle Währungen gedeckt. Er soll eine Brücke zwischen Fiatgeld und Kryptowährungen schlagen und Stabilität bringen. Er hat ein Verhältnis von 1 zu 1. Man kann sich jedoch nur auf die Stabilität seines Wertes verlassen und kann ihn nicht gegen echtes Geld eintauschen, da Tether kein Rückgaberecht bietet.



Es kann nur gegen andere Kryptowährungen wie BTC oder ETH gehandelt werden. Es kann auch mit anderen großen Krypto-Börsen und dem Handel von Bitcoin gegen stabile Münzen oder Fiat-Geld gehandelt werden; die Mehrheit der Händler verwendet Tether.



Warum sollte man in Tether investieren?

Da die Volatilität von Tether praktisch bei null liegt, nutzen einige Anleger Tether, um die Volatilität anderer Kryptowährungen zu vermeiden und gleichzeitig Gelder innerhalb des Kryptosystems zu halten. Auf dem Kryptomarkt hält Tether seinen Ruf als Liquiditätsquelle Nummer eins aufrecht.



