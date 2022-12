Die Aktien von Tesla (TSLA.US) seien in diesem Monat um über 35% und auf Jahresbasis um fast 70% eingebrochen. Das Unternehmen gehöre zu den größten Verlierern des S&P 500 in diesem Jahr und habe den Großteil seiner beeindruckenden Gewinne wieder eingebüßt. Vor der Eröffnungsglocke sei die Aktie um über 3% gefallen, und wenn die derzeitige Stimmung anhalte, könnte die Unterstützung bei 108 Dollar getestet werden. Dieses Niveau falle mit dem 78,6%-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle zusammen. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte der Preis weiter in Richtung der psychologischen Unterstützung bei 100 Dollar oder sogar der Höchststände vom Februar 2020 bei 67 Dollar fallen. Es scheine, dass nur eine Rückkehr über die zuvor durchbrochene untere Begrenzung der Keilformation auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hinweisen würde. (Quelle: xStation5 von XTB)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla wird Produktionsverlangsamung in China verlängern - AktiennewsDie in diesem Monat begonnene Verlangsamung der Produktion im Werk in Shanghai wird laut dem Planungsdokument von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) verlängert, obwohl die chinesische Regierung die Beschränkungen im Zusammenhang mit Corona lockert, so die Experten von XTB.Die Aktien seien vorbörslich um mehr als 3% in Reaktion auf diese Nachricht gefallen. Laut Reuters werde die Produktion im nächsten Monat zwischen dem 3. und 19. Januar für 17 Tage unterbrochen und im Zeitraum vom 20. bis 31. Januar für eine längere Pause zum chinesischen Neujahrsfest eingestellt. Der Grund für die Produktionskürzung sei nicht genannt worden, und es sei unklar, ob die Arbeit außerhalb der Montagelinien für das Model 3 und Model Y im Werk während der geplanten Ausfallzeit fortgesetzt werde.Ähnlich wie seine Konkurrenten habe auch Tesla einen Nachfragerückgang in China, dem größten Automarkt der Welt, verzeichnet. Um Kunden anzulocken, habe das Unternehmen seine "Nicht-Rabatt"-Politik aufgegeben und die Preise für das Model 3 und das Model Y in China um bis zu 9% gesenkt sowie einen Zuschuss zu den Versicherungskosten für Kunden angeboten, die in diesem Monat ein Auto kaufen würden.Tesla habe sich ein Wachstum von 50% bei der Produktion und den Auslieferungen von Elektrofahrzeugen im Jahr 2022 zum Ziel gesetzt. Basierend auf den aktuellen Q4-Prognosen würden die Analysten im Konsens davon ausgehen, dass der Ausstoß etwa 45% erreichen werde. Dennoch würden die Analysten für das letzte Quartal 2022 deutlich bessere Gewinn- und Umsatzzahlen als im letzten Jahr erwarten.Es werde erwartet, dass das Unternehmen für das bald zu Ende gehende vierte Quartal solide Zahlen vorlegen werde. Es sei daran erinnert, dass fast alle Autohersteller ihre Verkaufsziele aus dem Vorjahr verfehlt hätten, während Tesla trotz eines schrecklichen Jahres immer noch ziemlich dominant in seinem Bereich sei. (Quelle: Tip Ranks)"Während wir weiterhin sehen, dass Tesla die EV- und autonome Technologie vor der Konkurrenz entwickelt und die Kosten auf ein Niveau treibt, mit dem die Konkurrenz nur schwer mithalten kann - und wir haben versucht, Elon Musks nicht-Tesla-bezogene Unternehmungen (privat und beruflich) von unserer Analyse zu TSLA zu trennen - glauben wir, dass die Übernahme und das anschließende Management von Twitter durch Herrn Musk diese Trennung jetzt unhaltbar macht", habe Colin Rusch, Analyst bei Oppenheimer, geschrieben.Trotz der negativen Stimmung werde die Tesla-Aktie von 31 Analysten nach wie vor mit "Moderate Buy" eingestuft, mit einem Kursziel von 272,41 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 127% gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspreche. (Quelle: Tip Ranks)