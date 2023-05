Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

146,84 EUR -1,54% (02.05.2023, 19:21)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

162,318 USD +0,30% (02.05.2023, 19:07)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In Q1/2023 habe Tesla das stärkste Wachstum im Raum Europa verzeichnet. Doch das solle erst der Anfang gewesen sein. In einer Videokonferenz am vergangenen Mittwoch habe der E-Autobauer sportliche Wachstumsziele für Europa bekannt gegeben.Von Januar bis März habe Tesla in Europa 58 Prozent mehr Elektroautos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Besonders geglänzt habe dabei das Model Y. Das von Tesla als "schneller als ein Porsche und effizienter als ein Prius" beworbene Fahrzeug habe sich mit insgesamt 71.638 Neuzulassungen als Bestseller aller Kategorien durchsetzen können.Am Mittwoch sei bei einer Videokonferenz des Tesla-Managements in Europa eine Folie mit der Aufschrift: "This Year We Kill the ICE" (Internal Combustion Engine = Verbrennungsmotor) gezeigt worden. Tesla wolle also in diesem Jahr die Konkurrenz gehörig unter Druck setzen. Dazu werde auch die Gigafactory Berlin-Brandenburg beitragen.Tesla habe die Produktionsmarke von 5.000 Model Y pro Woche überschritten. Diese Zahl solle verdoppelt werden. Zusätzlich seien Importe aus China für den europäischen Markt geplant. Zudem sollten pro Quartal 30 neue Service-Center eröffnen und 1.000 neue Supercharger-Säulen installiert werden.Tesla gebe Gas. Nach der Europa-Spitze solle das Model Y als nächstes das meistverkaufte Auto der Welt werden. Aus technischer Sicht sei die Aktie derzeit jedoch angeschlagen. Infolge der Quartalszahlen habe sie das März-Tief unterschritten und notiere unter den GDs 50 und 200.Anleger beachten den Stopp-Kurs bei umgerechnet 130,00 Euro, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link