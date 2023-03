Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Aston Martin Lagonda (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML) (+15,0%) profitierte vom Platz 3 des Fahrers Fernando Alonso beim Grand-Prix-Auftakt der Formel 1 in Bahrain, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-2,0%) wolle den Autoabsatz in den USA durch höhere Rabatte bei den Modellen S und X ankurbeln, was Marktbeobachter auch als Zeichen einer schwächelnden Nachfrage werten würden.



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) (+1,4%) übernehme den Hersteller von E-Zigaretten NJOY Holdings für USD 2,75 Mrd. und verstärke damit sein Geschäft auf diesem Gebiet. (07.03.2023/ac/a/m)

