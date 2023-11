Der französische Energiekonzern TotalEnergies (ISIN FR0000120271/ WKN 850727) (+0,5%) dürfe sein deutsches Tankstellennetz nach Erhalt der kartellrechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission an das kanadische Unternehmen Couche-Tard verkaufen. Den Verkauf begründe Total mit dem von der EU angestrebten "Aus für Verbrenner-Autos ab dem Jahr 2035". Das Unternehmen nehme an, dass batteriebetriebene Fahrzeuge dann eher zu Hause oder am Standort des Arbeitgebers aufgeladen würden als an den Ladestationen der Tankstellen.



Die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026/ WKN A0YJQ2) (-1,4%) habe im dritten Quartal zwar einen Anstieg beim operativen Gewinn um 41% auf USD 10,76 Mrd. verbucht, aber unter anderem aufgrund des Kursverfalls bei der Apple-Aktie und anderen Titeln im Berichtsquartal einen Verlust von USD 12,77 Mrd. hinnehmen müssen.



Berichten zufolge würden sich die Verhandlungen zwischen OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341) (+4,8%) und der ADNOC über den Zusammenschluss der OMV-Tochter Borealis und dem ADNOC/Borealis-Joint-Venture Borouge dem Ende nähern. Eine Einigung solle es noch vor dem Jahresende geben.



UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) habe wegen integrationsbedingter Aufwendungen infolge der Credit Suisse-Übernahme für das dritte Quartal 2023 einen Verlust von USD 785 Mio. berichtet, der damit höher ausgefallen sei als von Analysten im Vorfeld erwartet (im Schnitt USD 444 Mio.). Ohne diesen Sondereffekt hätte der Gewinn im Berichtsquartal USD 844 Mio. betragen nach USD 2,0 Mrd. im dritten Quartal 2023. (07.11.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Bei seinem Besuch am deutschen Produktionsstandort Grünheide in der Nähe von Berlin gab Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T)-Gründer und CEO, Elon Musk, Pläne zum Bau eines Elektroautos um EUR 25.000 bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit wolle man verstärkt auf den Massenmarkt setzen und auch das eigene Ziel von jährlich 20 Millionen Fahrzeugauslieferungen bis zum Jahr 2030 erreichen, was einer Verfünfzehnfachung entspräche. Der niedrigere Preis solle die Erschwinglichkeit verbessern. Denn im Schnitt habe ein Elektroauto in Europa in der ersten Jahreshälfte 2023 über EUR 65.000 gekostet und sei damit eher etwas für das gut betuchte Klientel gewesen (abseits von Firmenautos). Des Weiteren sei dies sicherlich auch ein wichtiger Schritt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, zumal etwa in China ein Elektroauto im Schnitt lediglich gut EUR 31.000 koste.