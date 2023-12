NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla sei im Jahr 2023 rund 100% geklettert. Viele Analysten würden davon ausgehen, dass das Papier des US-Elektroautoherstellers seine gute Entwicklung fortsetzen werde. Die kanadische RBC jedenfalls ehe weiteres Potenzial.RBC-Analyst Tom Narayan bleibe für die Tesla-Aktie optimistisch. Der Experte sehe das Papier erst bei 300 USD als fair bewertet an. Die gesunkenen Erwartungen u.a. für die Absatzzahlen des Elektroautobauers 2024 schienen nun mit weniger Risiken behaftet, habe Narayan in einem Ausblick geschrieben. Er habe seine eigenen Schätzungen etwas gesenkt.Die Tesla-Aktie sei nach wie vor sportlich bewertet. CEO Elon Musk müsse mit seinem Team in Sachen Künstliche Intelligenz und dem Roll-out der FSD-Software liefern, um die Prämie gegenüber anderen Herstellern aus der Peer-Group zu rechtfertigen. Aus technischer Sicht habe die Aktie als Zwischenziel das Oktober-Hoch bei 268,94 USD im Blick. Gelinge es das zu überwinden, laute das nächste Etappenziel 278,90 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)