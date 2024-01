Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

199,38 EUR +0,63% (18.01.2024, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

215,55 USD -1,98% (17.01.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Deutschland überholt von Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), weltweit - zumindest im vierten Quartal - von BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ). Die wachsende Konkurrenz mache Tesla merklich zu schaffen. Das Management rund um Elon Musk habe auf den härteren Wettbewerb mit bereits bekannten Maßnahmen reagiert, die den Druck auf die Aktie zuletzt allerdings noch verschärft hätten.Wie schon 2023 habe Tesla die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt. Nachdem am vergangenen Freitag in China mit dem Model 3 und Model Y der Anfang gemacht worden sei, seien am Mittwoch Rabatte in Deutschland gefolgt. Hierzulande, wo der Autobauer im vergangenen Jahr sogar rückläufige Absatzzahlen verkraften musste, wurden je nach Modell teils Preisnachlässe von über 8 Prozent gewährt, so Julian Weber von "Der Aktionär".In der Folge habe sich auch der Druck auf die Aktie verschärft, die seit dem Hoch Ende Dezember nun rund 20 Prozent verloren habe. Charttechnisch nähere sich das Papier einer wichtigen Marke. So sei sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch das Augusttief letzten Jahres bei 212,36 Dollar erfolgreich verteidigt worden. Diese Unterstützung sollte nun halten, ansonsten bestehe weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 194 Dollar rund um das Tief aus letztem Oktober.Die Chancen, dass diese Marke halte, stünden allerdings gut. Nicht nur habe sie bereits zwei Mal gehalten. Weitere Unterstützung liefere auch der seit April 2023 eingeschlagene Aufwärtstrend. Werde dieser erfolgreich verteidigt, wonach es am Donnerstag mit einem vorbörslichen Plus von gut einem Prozent aussehe, bestehe vorerst Luft bis zum GD200 bei 231,57 Dollar.Tesla sei aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Sollte das Papier den Aufwärtstrend aber verteidigen, können Trader auf eine Erholung setzen, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link