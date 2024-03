Die Aktien würden unter dem SMA200 gehandelt, und die Kapitalisierung des Unternehmens sei in diesem Jahr bereits um fast 250 Mrd. USD gefallen. Der Kurs sei am Widerstand des 61,8-Fibonacci-Retracements bei 177 USD pro Aktie abgeprallt und könnte theoretisch den Bereich um das 61,8-Retracement bei 157 USD testen. Dies seien auch die Niveaus des lokalen Tiefs vom April 2023. (News vom 22.03.2024)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla verliert 3,5% aufgrund von Nachfragesorgen um chinesische Produktionskürzungen - AktiennewsTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) verliert vor der Eröffnung des US-Marktes mehr als 3%, nachdem der Elektroautohersteller laut Bloomberg-Quellen beschlossen hat, die Produktion in China von zuvor 6,5 auf 5 Tage pro Woche zu reduzieren, so die Experten von XTB.Die Gigafactory in Shanghai werde mit reduzierter Kapazität arbeiten, was auf eine sinkende Nachfrage auf dem größten EV-Markt der Welt hinweise. Die Produktionskürzungen hätten im März begonnen und könnten laut Bloomberg-Quellen bis April andauern. Gleichzeitig scheinen die Lagerbestände des Unternehmens hoch zu sein; die Exporte von Modellen aus Shanghai nach Europa sind in den letzten Monaten stark zurückgegangen, so die Experten von XTB. Auch die Berliner Fabrik von Tesla arbeite unter ihrer Kapazität und habe mit Ausfällen zu kämpfen gehabt. Dies mache es wahrscheinlich, dass der Markt die Umsatz- und Gewinnprognosen nach unten korrigiere und ein möglicherweise rekordverdächtig niedriges Wachstum der Gewinne im ersten Quartal erwarte.- Neben der Sorge um die Verbraucher sehe sich Tesla auch einem harten Wettbewerb mit lokalen Herstellern wie BYD, Li Auto und NIO sowie einem Verbraucher gegenüber, der sich zunehmend für einheimische chinesische Marken entscheide (was auch Apple zu spüren bekomme). Analysten würden darauf hinweisen, dass es unwahrscheinlich sei, dass das Unternehmen sein ehrgeiziges vierteljährliches Auslieferungsziel im ersten Quartal des Jahres erreichen werde. Tesla habe zuvor über die geplante Erhöhung der Stückzahlen berichtet, um seine Rentabilität zu verbessern.- Zuvor hätten die Medien berichtet, dass Tesla den Preis für das Model Y ab dem 1. April leicht anheben werde. Es werde erwartet, dass das Unternehmen eine ähnliche Strategie in den USA und Europa verfolgen werde. Tesla biete in China nach wie vor Rabatte in Höhe von 1.000 bis 1.500 US-Dollar für nicht verkaufte Model Y an; auf dem europäischen und dem US-amerikanischen Markt seien die Rabatte noch höher.- Skeptikern zufolge könnte eine Preiserhöhung im derzeitigen Umfeld zu einem drastischen Rückgang der Nachfrage führen und chinesischen Marken mehr Raum geben. Gleichzeitig hätten die Analysten von Morgan Stanley betont, dass Tesla sich als künftiger Gewinner auf dem Markt für Elektrofahrzeuge "auf Seiten der westlichen Marken" positioniere. Die Preiserhöhung könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass Tesla sich als Premium-Marke gegenüber den lokalen Herstellern positionieren möchte, da das Unternehmen nicht in der Lage sei, sich auf einen Preiskampf mit chinesischen Konkurrenten einzulassen.- Nach Angaben der China Passenger Car Association (CPCA) habe Tesla China im Februar 60.365 Modelle ausgeliefert, etwa 19% weniger als im Vorjahr. Das chinesische Neujahrsfest habe im Februar zwei Wochen gedauert, vom 10. bis 24. Februar. Die Auslieferungen von in China hergestellten Tesla-Fahrzeugen hätten sich im Januar und Februar auf insgesamt 131.812 belaufen, was einem Rückgang von 6% gegenüber dem Vorjahr entspreche.- Der lokale Hersteller Li Auto habe seine Prognose für die Auslieferungen im ersten Quartal gesenkt und gehe davon aus, dass die Verkäufe im März nur etwa halb so hoch ausfallen würden wie noch am 1. März prognostiziert. Laut FactSet schätze Wall Street die Auslieferungen im ersten Quartal immer noch auf 481.000, aber einige Analysten hätten ihre Prognosen in den letzten Tagen gesenkt. Es sei wahrscheinlich, dass Tesla Anfang April Zahlen für das erste Quartal vorlegen werde. Es werde erwartet, dass der Elektroautohersteller später in diesem Jahr ein Roadster-Modell der nächsten Generation vorstellen werde.Tesla im Tageschart