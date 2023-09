Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

230,30 EUR -1,24% (26.09.2023, 15:20)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

246,99 USD +0,86% (25.09.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.09.2023/ac/a/n)







Tesla und andere europäische Autohersteller, die aus China in die EU importieren würden, würden Teil einer Untersuchung darüber sein, ob die Elektrofahrzeugindustrie unfaire Subventionen erhalte, habe die "Financial Times" unter Berufung auf Valdis Dombrovskis, den Exekutiv-Vizepräsidenten der EU berichtet.Die EU sei "offen für den Wettbewerb" im Bereich der Elektrofahrzeuge, habe der Beamte hinzugefügt, aber "der Wettbewerb muss fair sein", und habe hinzugefügt, dass andere Länder bereits Zölle auf Elektrofahrzeuge aus China erhoben hätten. Die Untersuchung werde sich auf alle Unternehmen (nicht nur chinesische) erstrecken, die Subventionen für die Produktion erhalten würden.Diese Situation könnte sich für Tesla (TSLA.US) selbst als problematisch erweisen, da fast 20% aller in Europa verkauften Elektrofahrzeuge der Marke in China hergestellt würden, unter anderem in einer Fabrik in Shanghai.