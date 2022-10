Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe im Rahmen der Konferenz zu den Quartalszahlen bestätigt, dass der Fokus auf der Entwicklung einer neuen Plattform für kleinere Elektroautos liege. Zudem gebe es eine neue Kaufempfehlung der UBS.Die UBS habe das Rating für die Tesla-Aktie nach den Q3-Zahlen auf "buy" belassen. Die Bruttomarge des E-Autobauers sei schwächer als im Schnitt von den Analysten erwartet ausgefallen, habe Analyst Patrick Hummel in einer Studie geschrieben. Das Ergebnis je Aktie hingegen habe die Erwartungen getroffen und der freie Barmittelzufluss sei stärker als prognostiziert ausgefallen. Hummels Kursziel laute 350 Dollar.Was im Zuge der Präsentation der Q3-Zahlen etwas zu kurz gekommen sei, sei die Tatsache gewesen, dass Tesla-Chef Elon Musk nach den Produktionsplattformen für die Modellreihen Model S/X und Model 3/Y eine dritte hochziehen wolle.Das Ziel mit der dritten Plattform von Tesla sei es, die Kosten zu halbieren. Das Fahrzeug der nächsten Generation werde etwa die Hälfte der 3/Y-Plattform kosten und kleiner sein. "Ich denke, es wird sicherlich die Produktion aller anderen Fahrzeuge zusammen übersteigen", habe Tesla-Chef Elon Musk nach der Vorlage der Geschäftszahlen gesagt.Noch zu Beginn des Jahres habe Musk betont, dass man derzeit nicht an einer Art "Einstiegs-Tesla" arbeite, weil man derzeit so viel zu tun habe. Die aktuelle Ankündigung stelle also wenn man so wolle, eine Art Rückzug zum Rückzug dar.Die Erwartungshaltung an Tesla ist und bleibt hoch, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Reaktion der Anleger auf die Q3-Zahlen sei demnach verständlich gewesen. Die Tesla-Aktie habe ihre Erholungsbewegung gestoppt und habe seit der Veröffentlichung der Zahlen rund neun Prozent abgegeben.Die Ankündigung einer neuen Plattform sei im Zuge der Zahlen etwas untergegangen, untermauere aber, wie schnell und mit welcher Dynamik Tesla die Automobilwelt umkremple und den traditionellen Herstellern Marktanteile abjage.Die weitere Kursentwicklung von Tesla stehe und falle allerdings mit den Auslieferungszahlen für das vierte Quartal, um letztendlich das ambitionierte Jahresziel von 1,4 Millionen E-Autos doch noch zu erreichen. Tesla müsste demnach in Q4 rund 490.000 Elektroautos verkaufen, im Vergleich zu 364.000 im dritten Quartal. Ambitioniert! Das Ziel werde wohl nur zu realisieren sein, sofern die Produktion in den neuen Werken Austin und Berlin so schnell wie möglich nach oben gefahren werden könne. DER AKTIONÄR geht aktuell allerdings davon aus, dass Tesla bei seinen Zielen für das Gesamtjahr zurückrudern muss, so Jochen Kauper. (Analyse vom 24.10.2022)