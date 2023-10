unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

240,95 EUR +0,31% (17.10.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,92 USD +0,39% (17.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Angesichts der rasch steigenden Marktanteile chinesischer Autobauer in ihrem Heimatland sehe das Beratungsunternehmen Inovev "die nichtdeutschen europäischen und koreanischen Automobilhersteller am stärksten gefährdet". Der US-Hersteller Tesla profitiere dagegen von der steigenden Nachfrage nach Elektroautos.Während die deutschen Hersteller zwar noch ihr Premiummarken-Image innehätten, dürften sie in den nächsten Jahren dennoch weitere Marktanteile in China verlieren, würden die französischen Branchenexperten am Montag in ihrer neuesten Studie schreiben. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres habe der Marktanteil der chinesischen Autohersteller in China (ohne Gemeinschaftsfirmen) demnach rund 55% betragen. Der Marktanteil der europäischen Autokonzerne in China sei seit 2019 von 24 auf 19% gesunken. Die japanischen Autobauer hätten noch 15%, die koreanischen nur noch 2% Marktanteil. Die Amerikaner hätten demnach ihren Anteil v.a. dank Tesla bei 9% gehalten.Fast jedes vierte verkaufte Auto in China sei mittlerweile ein Batterieauto (BEV). Der Marktanteil der chinesischen Autohersteller in diesem wachsenden Segment betrage 79% und "steigt von Monat zu Monat", heiße es in der Analyse von Inovev. Tesla komme auf 17% der BEV-Verkäufe in China.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU