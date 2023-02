Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

192,18 EUR +1,52% (23.02.2023, 12:21)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

200,86 USD +1,77% (22.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.02.2023/ac/a/n)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla stürzt bei Impact-Investierenden in der Beliebtheit ab - AktiennewsInyova, digitale Impact Investing Plattform, hat die Ergebnisse des neuen Impact Index bekannt gegeben, so Inyova in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Erstmals wurde ein Jahresvergleich über die wichtigsten Themen und Unternehmen, die Anleger bei nachhaltiger Geldanlage im Blick haben, sowie die aktuellen Q4-Veränderungen veröffentlicht. 2021 lag Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) noch auf Platz 5 in der Wish-List der Inyova-Investoren. Im vergangenen Jahr fiel das Unternehmen von Elon Musk in der Gunst der Anleger und landete auf Platz 25."Die Vorlieben von nachhaltigen Anleger sind dynamisch. Sie reagieren sensibel auf Entwicklungen im Markt. So schaffte es Tesla 2022 nicht mehr unter die 10 beliebtesten Titel bei Inyova-Anleger*innen. Das hat vermutlich einerseits mit dem fallenden Aktienkurs zu tun, andererseits aber auch mit dem kontroversen Verhalten des CEOs Elon Musk", erklärt Julian Kölbel, Assistant Professor of Sustainable Finance, University of St. Gallen und Mitglied im 9-köpfigen Impact Expert Comittee1 (IEC). Dagegen schafften es in den vergangenen Wochen neue Unternehmen und Themen in den Blick der mehrheitlich jungen Anleger. Svenska Cellulose ist ein schwedischer Forstbetreiber und Holzverarbeiter und der größte private Waldbesitzer in Europa. Ebenfalls einen großen Sprung auf Platz 9 in der Beliebtheit machte in Q4 2022 das Hamburger Unternehmen Encavis. Das im MDAX gelistet Unternehmen produziert Strom aus Erneuerbaren Energien und betreibt Solar- und Windparks in ganz Europa. Als drittes Unternehmen konnte NVIDIA 23 Plätze in der Rangliste gut machen. Das Unternehmen aus Kalifornien zählt zu den größten Entwicklern von Grafikprozessoren, Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielekonsolen. Dabei setzt es auf KI-Technologien und ist in den Zukunftsmärkten Gaming, autonomes Fahren und intelligente Maschinen als Impulsgeber führend.Dabei setzt sich der Trend zu Investments in Erneuerbare Energie fort. Nahezu jeder Anlegende (93,5 Prozent) hat ein Unternehmen aus diesem Sektor in seinem frei wählbaren Aktienportfolio2. Gleichzeitig schließen 8 Prozent weniger Anleger Atomkraft als Energiequelle in den Portfolios aus. "Dabei muss man wissen, dass Unternehmen, die mehr als 5 Prozent ihrer Einnahmen aus der Kernenergie erzielen, standardmäßig aus unserem Universum ausgeschlossen werden", erläutert Andreas von Angerer, Head of Impact Investing bei Inyova. "No Nuclear-Kriterien sind sehr streng und bedeuten, dass nicht nur Unternehmen, die direkt Strom aus Atomkraft produzieren, ausgeschlossen sind, sondern auch alle Unternehmen, die direkt in die nukleare Versorgungskette involviert sind - so z. B. stellt Elkem Siliziumkomponenten her, die in der Kernkraft Anwendung finden. Sie werden entsprechend durch das No Nuclear-Kriterium ausgeschlossen. Wer also wirklich gar nichts mit dieser Technologie zu tun haben möchte, kann das über das Ausschlusskriterium machen."Top Ten-Unternehmen auf der Wunschliste in Q4/20221. SMA Solar Technology AG2. EDP Renovaveis SA3. TOMRA Systems ASA4. First Solar Inc.5. Vestas Wind Systems A/S6. Svenska Cellulosa SCA AB7. Nibe Industrier AB8. Beyond Meat Inc.9. Encavis AG10. NVIDIA Corp.