Mit 466.140 weltweit ausgelieferten Fahrzeugen habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen und einen Zuwachs von 83% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Dieses signifikante Wachstum sei besonders bemerkenswert, wenn man bedenke, welche Herausforderungen Tesla aufgrund der COVID-19-Sperrungen in China im zweiten Quartal 2022 zu bewältigen gehabt habe. Die Leistung von Tesla habe die Prognosen der Analysten übertroffen. Das Model 3 und das Model Y seien nach wie vor die Haupttreiber der Verkäufe von Tesla und würden 96% des gesamten Verkaufsvolumens ausmachen. Dieses robuste Verkaufswachstum setze die traditionellen Autohersteller, die auf dem sich schnell entwickelnden Markt für Elektrofahrzeuge nur schwer mithalten könnten, zusätzlich unter Druck. Die Fähigkeit von Tesla, solch beeindruckende Zahlen zu liefern, festige seine Position als Marktführer in der Elektroautoindustrie.



Die Aktien von Tesla (TSLA.US) würden bei der Eröffnung um 4,7% zulegen und würden mit 276 USD pro Aktie bewertet.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla steigt nach dem ersten Q2-Bericht um 4,7% - Aktiennews

Zusammenfassung des Berichts:
- Auslieferungen insgesamt: 466.140 Autos, Produktion: 479.700 Autos
- Model S/X Auslieferungen: 19.225, Produktion: 19.489 Fahrzeuge
- Model 3/Y Auslieferungen: 446.915, Produktion: 460.211 Autos