Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

164,78 EUR +0,30% (13.04.2023, 10:33)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

180,54 USD -3,35% (12.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.04.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Elektroautokonzern Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat im ersten Quartal 422.875 Autos verkauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das seien mehr als die 405.278 Autos im Schlussviertel 2022 und damit einer neuer Quartalsrekord. Je nach Schätzung seien die Erwartungen damit übertroffen oder verfehlt worden. Die Aktie sei nach Veröffentlichung um 6,1 Prozent unter die 200-Dollar-Marke abgesackt. Die Enttäuschung sei verständlich, schließlich wären angesichts der rigorosen Preissenkungen deutlich höhere Verkaufszahlen zu erwarten gewesen. Auch die Steigerung von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei nur auf den ersten Blick stark. Schließlich habe Tesla-Chef Elon Musk noch im Januar ein Absatzplus von 50 Prozent auf zwei Mio. Stück in Aussicht gestellt.Was noch weitaus schwerer wiege: Die ständigen Preissenkungen würden auf die Margen drücken. Wie stark, würden die Zahlen für das erste Quartal zeigen, die Tesla am 19. April vorlegen wolle. Auch nach Quartalsende gehe die Rabatt-Orgie weiter: In den USA habe Tesla zum fünften Mal in diesem Jahr die Preise gesenkt.Kurzum: Angesichts des Börsenwerts von umgerechnet 518 Mrd. Euro bestehe erhebliches Rückschlagpotenzial. Zum Vergleich: Der ungleich größere deutsche Volkswagen-Konzern ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) komme auf 71 Mrd. Euro, BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) auf 67 Mrd. Euro. Langfristig sollten sich diese Werte angleichen, wobei die stärkere Dynamik sicherlich vom zu erwartenden Kursverfall der Tesla-Aktie ausgehen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: