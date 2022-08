XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe mit Kursgewinnen auf die Umsetzung des Aktiensplits reagiert. Der auf der letzten Hauptversammlung beschlossene Split sei am Mittwoch nach US-Börsenschluss umgesetzt worden. Die DZ BANK nehme die Maßnahme zum Anlass, ihr Kursziel für das Papier des Elektroauto-Herstellers von 320 auf 340 USD zu erhöhen.Fundamental bleibe es dabei: Musk müsse mit seinem Team in Sachen autonomes Fahren liefern. Nur so könne die Vision von der Robotaxi-Flotte in die Tat umgesetzt werden und die ambitionierte Börsenbewertung von 900 Mrd. USD unterstrichen werden.Aus technischer Sicht habe das Papier im Anschluss an den Aktiensplit wieder Boden gutgemacht. Aktuell bewege sich die Tesla-Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 279,50 und 314,50 USD. Neues Potenzial generiere der Titel, sobald die Hürde von 314,50 USD genommen werde, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:294,40 EUR -0,84% (26.08.2022, 12:34)