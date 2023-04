Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) senkte am Freitag seine Modellpreise in den USA im Ausmaß von 2 bis 6%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Aus Angst vor einer Margeneintrübung habe die Aktie des führenden Elektroautoherstellers zwischenzeitlich kräftiger abgegeben. Letztendlich sei das Tagesminus mit -0,3% aber überschaubar geblieben.



Laut Agenturberichten befinde sich Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in Vorgesprächen zur Übernahme des US-Schieferölunternehmen Pioneer Natural Resources (ISIN: US7237871071, WKN: 908678, Ticker-Symbol: PNK, NYSE-Symbo: PXD). Die Aktie des letztgenannten Unternehmens habe daraufhin klar zugelegt (+5,8%). (11.04.2023/ac/a/m)

