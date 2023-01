Enttäuschend hätten die Börsianer hingegen die Quartalszahlen von Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) gewertet, deren Aktienkurs um 3,5% zurückgegangen sei. Vor allem höhere Kosten seien hier bemängelt worden.



Die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hätten um knapp ein Prozent nachgegeben. Der US-Elektroautopionier reduziere wegen einer offensichtlich trägen Nachfrage und eines harten Wettbewerbs die Preise für seine Fahrzeugmodelle nun auch in Europa. Zuvor habe Tesla bereits in China und in den USA die Preise stark gesenkt. Noch stärker unter die Räder seien in der Folge die Aktien von Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) und General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) mit -5,3 bzw. -4,8% geraten.



Auch bei den seit Jahresbeginn besonders gut gelaufenen Aktien der Automobilbranche Deutschlands hätten Anleger am Freitag Kasse gemacht. Im DAX hätten Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) bis zu 2,8% verloren. (16.01.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Am beeindruckendsten war die Kehrtwende von Aktien des Finanzsektors bei Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den ersten Handelsminuten seien die Aktien des Geldhauses um 5,5% abgesackt, zum Schluss hätten sie hingegen 3,3% im Plus gelegen. Ähnlich, wenn auch weniger stark ausgeprägt, seien die Kursmuster bei den Aktien von Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) und JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) gewesen. Die Geldhäuser hätten im Schlussquartal 2022 die Gewinnerwartungen am Markt im Wesentlichen übertroffen.