Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.12.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla senkt Berichten zufolge die Kosten und bereitet die nächste Entlassungswelle vor - AktiennewsNach Berichten des Portals Electrek wird Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) die Beschäftigung einstellen und bereitet sich auf eine weitere Entlassungswelle vor, so die Experten von XTB.Grund dafür seien die düsteren makroökonomischen Aussichten und die steigenden Energiepreise, die die Nachfrage nach Elektroautos begrenzen könnten. Die Tesla-Aktien seien gestern um fast 8% auf ein 52-Wochen-Tief gefallen. Heute, vor der Eröffnung der Sitzung, würden sie leicht höher notieren, weil die Aktionäre die geplanten Kostensenkungen angesichts des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds positiv aufgenommen hätten.Laut Elon Musk habe die Veränderung der makroökonomischen Faktoren die Aktienkurse negativ beeinflusst. Einige Kritiker würden jedoch darauf hinweisen, dass der Markt zu zweifeln begonnen habe, ob das Unternehmen weiter expandieren werde, da Musk, der als "Erfolgsgarant und Hauptantriebskraft von Tesla" gegolten habe, sich exzessiv dem Kurznachrichtendienst Twitter gewidmet habe, wo er demnächst als CEO zurücktreten könnte, wie eine Umfrage unter der Community des Portals ergeben habe. Der Pessimismus der Aktionäre habe sich verstärkt, nachdem Musk weitere Anteile an Tesla verkauft habe, von denen die letzten in Höhe von insgesamt 3,6 Milliarden Dollar letzte Woche liquidiert worden seien. Anfang des Jahres habe der Milliardär versprochen, seine Aktien nicht zu verkaufen.Tesla versuche, attraktive Preisnachlässe anzubieten und führe in China eine Marketingkampagne durch, um den Absatz anzukurbeln. Die Fahrzeuge würden direkt von der Fabrik in Shanghai, wo die Produktion des Flaggschiffs Y in der letzten Dezemberwoche eingestellt werde, an den chinesischen Markt geliefert. Reuters sei nicht in der Lage gewesen, die Ursache für Teslas geplante Stilllegung zu ermitteln. Das Unternehmen versuche, die Effizienz seiner Fabriken in Texas und Deutschland zu verbessern, kämpfe mit Problemen in der Lieferkette und steigenden Energiekosten in Europa, was sich auf den Zustand der kürzlich in Betrieb genommenen Gigafactory bei Berlin auswirken könnte.Angesichts der neuen Fabriken des Unternehmens und der sehr erfolgreichen Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 sei es möglich, dass Tesla seinen Wettbewerbsvorteil langfristig beibehalten werde, während neue Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge in den USA die Nachfrage im Land ankurbeln könnten. Etwas schlechter sehe es beim chinesischen Verbraucher aus, der in diesem Jahr mit viel größeren Problemen zu kämpfen habe, was auch einer der Gründe für Teslas starke Verkaufskampagne in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sein könnte. Laut Joshua White, einem ehemaligen Wirtschaftswissenschaftler der Securities and Exchange Commission, seien die hohen Zinssätze nur teilweise für den jüngsten Ausverkauf verantwortlich. Die vielleicht wichtigste Komponente sei Twitter und die damit verbundene veränderte Wahrnehmung von Elon Musk als CEO, der beginne, das Unternehmen zu vernachlässigen und seine Aktien loszuwerden.Der Aktienkurs von Tesla sei seit Anfang des Jahres um mehr als 65% gefallen, und die Kapitalisierung des Unternehmens sei jetzt niedriger als die von Exxon Mobil, während die Kapitalisierung von Tesla auf dem Höhepunkt der Hausse im Jahr 2021 um ein Vielfaches höher gewesen sei als die des Ölriesen. Damit würden die Aktien des Unternehmens von Elon Musk zu den "größten Verlierern" dieses Jahres gehören, neben Mark Zuckerberg und seinem Unternehmen Meta Platforms, das von der Verlangsamung des Werbemarktes und der zunehmenden Kontroverse unter den Marktaufsichtsbehörden betroffen gewesen sei. Das nächste Jahr könnte für das Unternehmen mindestens genauso schwierig werden wie 2022, und die Wall Street könnte gezwungen sein, ihre Erwartungen deutlich zu senken.Tesla (TSLA.US) im W1-Chart: Der Aktienkurs von Tesla sei unter den SMA200 gefallen und habe damit eine Trendwende signalisiert. Der Ausverkauf habe jedoch am 71,6%-Retracement der Aufwärtswelle gestoppt, die im April 2020 begonnen habe. Der Chart zeige auch ein SKS-Muster, und man könne feststellen, dass sich der Ausverkauf verstärkt habe, nachdem es den Verkäufern gelungen sei, den Preis unter die Nackenlinie bei etwa 200 Dollar zu drücken. (Quelle: xStation5 von XTB)