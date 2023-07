Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

266,05 EUR +1,80% (19.07.2023, 16:59)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

298,3213 USD +1,70% (19.07.2023, 16:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Pionier habe im zweiten Quartal 466.140 Autos ausgeliefert. Die Wall Street habe für den am 30. Juni 2023 endenden Zeitraum lediglich 445.924 Auslieferungen erwartet.Ergebnis: Die Schätzungen der Analysten an die Finanzkennzahlen, die Tesla am Mittwoch um 22:30 Uhr nach Börsenschluss vorlegen werde, seien hoch. Allen voran gelte der Blick auf die Entwicklung der Marge, die zuletzt unter den Preissenkungen gelitten habe.Analysten würden für das Q2 mit einem Gewinn je Aktie von 0,81 Dollar rechnen. Zum Vergleich: Im Vorjahr habe der Gewinn pro Aktie bei 0,76 Dollar gelegen. Was den Umsatz angehe, so würden die Schätzungen bei 24,5 Mrd. Dollar nach 16,9 Mrd. Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres liegen. Zur Erinnerung: Tesla habe in sechs der letzten acht Quartale die Schätzungen der Analysten geschlagen.Tesla habe zuletzt bei Analysten und Anlegern wieder fleißig Pluspunkte sammeln können. Die Auslieferungszahlen hätten über den Schätzungen der Wall Street gelegen. Der Blick der Analysten gelte allen voran der Entwicklung der Marge. Diese habe zuletzt unter den Preissenkungen gelitten.Anleger sollten den Support bei 237,40 Dollar im Blick behalten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link