Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Investor Day in der vergangenen Woche habe die Tesla-Aktionäre enttäuscht. CEO Elon Musk habe weder Details zu weiteren Modellen noch zur neuen Elektroauto-Plattform preisgegeben. Nach dem Investor Day sei die Tesla-Aktie abgesackt. Sie stecke weiter in einer Range zwischen dem GD100 bei 178,06 USD und dem GD200 bei 220,66 USD fest. Ein Sprung über den GD200 würde ein frisches Kaufsignal generieren.Nach der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein Rücksetzer bei der Tesla-Aktie längst überfällig gewesen. Bereits investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die 200-Tage-Linie könnten auch risikobewusste Nachzügler den Einstieg wagen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:185,36 EUR -0,37% (06.03.2023, 09:55)