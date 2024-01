Wien (www.aktiencheck.de) - Der Elektroautobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) muss bei mehr als 1,6 Millionen seiner Fahrzeuge in China nachjustieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein Bericht über eine voraussichtlich bevorstehende Kartellklage gegen Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) durch das US-Justizministerium habe die seit Jahresanfang schwachen Aktien des Technologiekonzerns weiter unter Druck gesetzt. Wie die "New York Times" berichtet habe, gehe es darum, wie der iPhone-Hersteller andere Produkte und Dienstleistungen genutzt haben könnte, um sich gegen Bedrohungen für das Kerngeschäft zu schützen. Apples Aktien hätten am Freitag 0,4% an Wert verloren.Die Aktien von Peloton (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) hätten hingegen ihren hohen Kursgewinn vom Donnerstag weiter ausgebaut, indem sie um 9,6% zugelegt hätten. Auslöser des Kurssprungs sei die verkündete Partnerschaft des Herstellers vernetzter Fitnessgeräte mit der vor allem unter jungen Menschen weltweit sehr populären Social-Media-App TikTok gewesen. (08.01.2024/ac/a/m)