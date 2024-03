Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) schloss mit einem Minus von mehr als 1%, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass das Unternehmen die Fahrzeugproduktion in seinem Werk in China angesichts des schleppenden Wachstums bei den Elektrofahrzeugverkäufen und des intensiven Wettbewerbs reduziert hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) habe ein Plus von 7% verbuchen können, nachdem das bereinigte Ergebnis je Aktie für das dritte Quartal mit USD 3,86 über dem Konsens von USD 3,46 Mrd. gelegen habe und ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von USD 5 Mrd. angekündigt worden sei. UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) sei ebenfalls um mehr als 1% aufgrund dieser Nachricht gestiegen.



Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) habe mit einem Minus von rund 15% an der Spitze der Verlierer im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) geschlossen, nachdem das Unternehmen vor einer Verlangsamung des Wachstums bei Besuchen in den Geschäften in den USA gewarnt und für 2025 einen Nettoumsatz von USD 10,7 bis 10,8 Mrd. prognostiziert habe, der damit schwächer ausfallen würde als der Konsens von USD 10,96 Mrd. (25.03.2024/ac/a/m)



