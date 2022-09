Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

289,80 EUR -1,80% (28.09.2022, 12:43)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

288,85 EUR -2,51% (28.09.2022, 12:27)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

282,94 USD +2,51% (27.09.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Monatsende produziere Tesla nochmals Fahrzeuge auf Hochtouren. Das überrasche wenig, da mit dem September auch das dritte Quartal ende und CEO Elon Musk seinen Anlegern starke Auslieferungszahlen präsentieren wolle. Ein wenig verwunderlich stimme daher eine Nachricht zur Gigafactory in Shanghai.Die Analysten würden am 19. Oktober, wenn der E-Auto-Pionier seine Geschäftszahlen präsentiere, nicht weniger als ein Rekordquartal in Sachen Auslieferungszahlen erwarten. Der Konsens gehe von 350.000 ausgelieferten Fahrzeugen aus, die Schätzungen würden allerdings bis zu 370.000 Einheiten reichen. In beiden Fällen würde Tesla seinen Rekord von 310.000 Elektroautos aus dem ersten Quartal 2020 pulverisieren.In den vorangegangenen Quartalen hätten hauptsächlich Probleme aus China für geringere Auslieferungen gesorgt. Konkret hätten die strikten Lockdowns sowie daraus resultierende Lieferkettenprobleme und Fabrikschließungen den Output der Gigafactory in Shanghai gebremst. Auch der Ausbau des größten Tesla-Werks sei dadurch verzögert worden, habe allerdings im August vollendet werden können, sodass in Fernost nun jährlich bis zu 1,1 Millionen Teslas produziert werden könnten.Umso überraschender komme daher die Nachricht, dass die chinesische Gigafactory die Produktionskapazitäten für das verbleibende Jahr nicht voll ausnutzen werde. Das habe die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen berichtet. Wie die Insider mitgeteilt hätten, werde Tesla die wöchentliche Kapazität von 22.000 Fahrzeugen nicht voll nutzen. Stattdessen werde die Produktion um sieben Prozent auf 20.500 Einheiten reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: