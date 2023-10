Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Auto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im September habe Tesla ein Facelift der E-Limousine Model 3 präsentiert. Diese solle den in die Jahre gekommenen Vorgänger ablösen und die Nachfrage beflügeln. Für 2024 sei zudem ein Update für den Top-Seller Model Y angedacht. Erste kleinere Neuerungen bei dem SUV gebe es aber bereits jetzt, wie der Konzern in China mitgeteilt habe.Auf seinem WeChat-Account habe Tesla die aktualisierte Version des Model Y vorgestellt. Diese werde zunächst in China produziert und verkauft. Neben einigen optischen Veränderungen, etwa einem neuen Felgendesign und dem Interieur, sei die größte Neuerung wohl die leicht verbesserte Leistung. So beschleunige die Basis-Version des Model Y nun in 5,9 Sekunden auf Tempo 100 und damit rund eine Sekunde schneller als bisher.Beim Preis habe sich derweil nichts geändert. Dieser liege bei 263.900 Yuan oder umgerechnet rund 34.700 Euro. Mit dem Update wolle Tesla die Nachfrage ankurbeln. Diese gerate vor allem in China durch die erstarkenden Rivalen zunehmend unter Druck.Die Nachfrage bzw. die Absatzzahlen dürften diese Woche ohnehin verstärkt in den Fokus rücken. Tesla werde seine Auslieferungen für September respektive das dritte Quartal mitteilen. Diese dürfte sich nach vier Quartalen mit steigenden Verkäufen wohl leicht rückläufig entwickeln. Verantwortlich dafür seien vor allem Produktionsstillstände infolge von Fabrik-Upgrades.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link