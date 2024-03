NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,30 USD +3,86% (26.03.2024, 18:18)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla plant, kostenloses Testen des FSD-Systems zu ermöglichen - Aktie steigt um 6% - AktiennewsTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) bietet US-Kunden einen einmonatigen kostenlosen Test seiner Fahrerassistenz-Technologie namens Full Self-Driving (FSD) an, so die Experten von XTB.Die Aktion solle vor allem der schwindenden Nachfrage nach den Autos des Unternehmens entgegenwirken. Bislang habe das Programm dem Unternehmen angesichts des zunehmenden rechtlichen Drucks, der die Möglichkeit vollautomatisierter Autos einschränke, nicht in vollem Umfang genutzt. Cathie Wood und ihre Ark Invest-Fonds hätten am Montag in Tesla-Aktien investiert und 163.421 Aktien gekauft, wie aus dem SEC-Bericht hervorgehe. Die Aktien des Unternehmens würden sich heute um fast 6% erholen. (News vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:165,36 EUR +3,47% (26.03.2024, 18:32)