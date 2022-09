Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

299,95 EUR -1,38% (16.09.2022, 09:19)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

299,70 EUR -1,72% (16.09.2022, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

303,75 USD +0,38% (15.09.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die weiteren Pläne des Elektroautobauers Tesla für die Fertigung eigener Batterien in Deutschland würden angesichts möglicher Steuererleichterungen in den USA unklar bleiben. Das "Wall Street Journal" habe am Mittwoch geschrieben, Tesla pausiere mit dem Vorhaben, eigene Batterien in der neuen Autofabrik Grünheide bei Berlin herzustellen. Die Herstellung von mehr Batterien in den USA könne Tesla helfen, sich für zusätzliche Steuererleichterungen aus dem so genannten Inflationsbekämpfungsgesetz von US-Präsident Joe Biden zu qualifizieren. Das Unternehmen habe sich zunächst nicht geäußert.Das Brandenburger Wirtschaftsministerium gehe weiter davon aus, dass Tesla die Batteriefabrik für eine eigene Zellfertigung errichten werde. Das Ministerium habe am Donnerstag erste Informationen dazu erhalten, habe Sprecherin Irene Beringer gesagt. "Möglich scheint, dass Tesla einzelne Prozessschritte in den Werken neu priorisiert, der Standort Grünheide jedoch in Aufbau und mit seinen Arbeitsplätzen so erhalten bleibt." Den Bericht habe sie nicht kommentieren wollen.Der Kongress in Washington habe im August ein Gesetzespaket über Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und den Sozialbereich verabschiedet. Es sehe unter anderem finanzielle Anreize auch für den Bau von Werken für Elektroautos vor, die Energieforschung solle vorangetrieben werden. Das Brandenburger Wirtschaftsministerium habe eine Reaktion der EU gefordert, weil das US-Inflationsreduktionsgesetz zu einem Wettbewerbsnachteil in Europa führe. "Hier muss die EU beihilferechtlich reagieren, um wieder Augenhöhe herzustellen."Der Bau der Batteriefabrik in Grünheide in Brandenburg sei schon weit fortgeschritten - der Zeitplan für eine Eröffnung sei aber unklar gewesen. Tesla-Chef Elon Musk habe das Werk bei Berlin auch zur weltgrößten Batteriefabrik machen wollen, wie er im November 2020 gesagt habe. Geplant sei dort bisher die Massenfertigung neuartiger Batteriezellen mit einer Herstellung von Trockenelektroden, die mit deutlich weniger Flächenverbrauch und Energieaufwand auskommen sollten. Das Unternehmen produziere seit März dieses Jahres in Grünheide E-Autos.Für die Batteriefertigung habe Tesla 2021 überraschend auf eine mögliche staatliche Förderung in Milliardenhöhe verzichtet. Für eine solche Förderung müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Das Vorhaben müsse zum Beispiel einen wichtigen Beitrag zu Zielen der EU leisten wie dem Forschungsraum und der Klimapolitik.Davon hätten sich das Brokerhaus Canaccord und RBC nicht beirren lassen. Beide hätten die Tesla-Aktie zum Kauf empfohlen. RBC-Analyst Joseph Spak sehe für die Aktie Potenzial bis 367 Dollar.Aus fundamentaler Sicht müsse Tesla weiter liefern, um die ambitionierte Bewertung zu rechtfertigen. Technisch habe sich das Chartbild zuletzt wieder aufgehellt. Die wichtige 200-Tage-Linie bei 294,34 Dollar sei überwunden worden. Der nächste Widerstand verlaufe bei 314,73 Dollar. Wird auch diese Hürde genommen, ist der Weg bis 400 Dollar frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)