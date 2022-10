Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

224,90 EUR +0,65% (19.10.2022, 09:59)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

223,95 EUR +0,40% (19.10.2022, 09:42)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

220,19 USD +0,38% (18.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Börsenschluss öffne Tesla am Mittwoch seine Bücher und präsentiere die Zahlen für das dritte Quartal. Experten würden hier mit neuen Rekorden bei Umsatz und Gewinn rechnen. Für eine positive Kursreaktion sollten die Erwartungen allerdings möglichst übertroffen werden.Ebenfalls im Fokus stünden bei der Pressekonferenz auch die Fragen der Anleger. Diese hätten Investoren auf einer Online-Plattform stellen und für ihre Favoriten voten können. Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen sollten dann die Antworten folgen.Am meisten Interesse entfalle auf die Produktionsplanung des Cybertrucks. Anleger würden sich für das Produktionsziel, den Verkaufsstart und die finale Preisgestaltung interessieren. Bereits im November 2019 sei das Modell vorgestellt worden, seitdem habe sich der Produktionsstart immer wieder verzögert. Der Cybertruck werde mit Spannung erwartet und könnte die Verkaufszahlen deutlich antreiben.Ebenfalls im Fokus der Anleger stehe der Inflation Reduction Act und inwiefern Tesla davon in den nächsten Jahren profitieren könne. Vor allem die Erfüllung der Voraussetzungen für die staatliche Förderung stoße auf großes Interesse. Damit Kunden in den USA die bis zu 7.500 Dollar an Steuergutschriften erhalten würden, müsse unter anderem ein Großteil der Batteriekomponenten in Nordamerika hergestellt oder montiert werden. Da die Vorteile ebenfalls positiv auf die Nachfrage wirken dürften, bleibe offen, ob Tesla mit seinen bestehenden und geplanten Lieferketten die Voraussetzungen erfüllen könne.Vor allem die Zahlen würden am Mittwoch ab 23:30 Uhr deutscher Zeit im Fokus der Anleger stehen. Diese dürften die weitere Richtung bei der im Abwärtstrend steckenden Tesla-Aktie vorgeben. Zudem müsse der Autobauer seine weiterhin sportliche Bewertung rechtfertigen. Jedoch wird auch der Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung eine wichtige Rolle spielen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: