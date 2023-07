Wien (www.aktiencheck.de) - Seit Monatsbeginn firmiert die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) nur noch als "DHL Group", so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der E-Autohersteller Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (+6,9%) habe mit einem neuen Auslieferungsrekord in Q2 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das US-Unternehmen habe im Berichtszeitraum 466.140 Autos an seine Kunden übergeben. Der Elektroauto-Pionier habe Anfang des Jahres die Preise für seine Elektroautos weltweit gesenkt und die Konkurrenz damit unter Druck gesetzt.Nachdem alle 23 untersuchten US-Banken zuletzt den Stresstest der Federal Reserve bestanden hätten, seien nun die ersten Institute mit der Ankündigung hervorgeprescht, dass sie wieder etwas höhere Dividenden zahlen wollten. So habe bereits JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (+0,8%) angekündigt, die Dividende um 5% auf USD 1,05 je Aktie anzuheben, Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (+1,3%) plane die bisherige Dividende um USD 0,25 auf USD 2,75 zu erhöhen und auch Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) (+1,7%) beabsichtige die Dividende von USD 0,30 auf USD 0,35 anzuheben. (04.07.2023/ac/a/m)