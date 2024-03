Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die negativen Nachrichten würden bei Tesla nicht abreißen. Nachdem die Aktie bereits am Montag nach schwachen Auslieferungszahlen des Werks in Shanghai kräftig unter Druck gestanden sei und mehr als 7% eingebüßt habe, habe sie am Dienstag weitere 3,9% verloren. Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag im deutschen Werk in Grünheide bei Berlin rechne der US-Autobauer dort mit einem Tage langen Produktionsausfall. Die Polizei ermittele derzeit weiter, ob eine linksextremistisch eingestufte Gruppierung dafür verantwortlich sei. Unbekannte Täter hätten einen Strommast auf einem Feld angezündet. Es sei zum Blackout in der einzigen europäischen Autofabrik von Tesla und für zehntausende Bewohner in der Region gekommen.Die Folgen des Stromausfalls seien Tesla zufolge gewaltig: "Wir rechnen aktuell nicht damit, dass wir im Laufe dieser Woche die Produktion wieder hochfahren können", habe Werksleiter André Thierig gesagt. "Fast alle der rund 12.000 Beschäftigten mussten am Dienstag wegen des Produktionsstillstandes nach Hause geschickt werden." Thierig sprach von einem Schaden "im hohen neunstelligen Bereich". Vor dem Werk sei am Dienstag zu sehen gewesen, wie sich Lastwagen gestaut hätten.Tesla-Chef Elon Musk habe sauer angesichts des Produktionsstopps seiner Fabrik reagiert. "Das sind entweder die dümmsten Ökoterroristen der Welt oder sie sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben", habe Musk am Dienstag auf Englisch auf dem Portal X geschrieben. "Die Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen zu stoppen, ist extrem dumm."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: