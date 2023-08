NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

247,09 USD -1,73% (08.08.2023, 15:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Rücktritt von CFO Zach Kirkhorn sei zwar nicht positiv zu bewerten, aber nicht annähernd so besorgniserregend wie der plötzliche Rücktritt des früheren CFO im Januar 2019, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Tesla sei offensichtlich ein anspruchsvolles Unternehmen und Elon Musk ein harter Arbeitgeber. Die Fluktuation in der Führungsetage des US-Elektroautobauers sei in der Vergangenheit sehr hoch gewesen. Kirkhorn habe eine persönliche Entscheidung getroffen, dass es sich nicht lohne, bei Tesla zu bleiben. Die nächsten Jahre würden für Tesla schwierig, da das Unternehmen wachsen wolle und vor 2025 keine wesentlichen neuen Produkte anbieten werde.Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Tesla-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse mit "underperform" ein und gibt ein Kursziel von 150 USD an. (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:227,75 EUR -0,18% (08.08.2023, 16:08)