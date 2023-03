Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

182,92 EUR +2,16% (31.03.2023, 16:01)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

198,882 USD +1,84% (31.03.2023, 15:48)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Laut Insiderinformation plane Tesla seinen nächsten Coup. Wie "Bloomberg" berichte, sei der Bau einer Batteriefabrik in den USA in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Elektroauto-Batteriehersteller CATL in Planung. Damit käme Tesla dem Rivalen Ford ( ISIN US3453708600 WKN 502391 ) nach, der kürzlich eine ähnliche Vereinbarung angekündigt habe.Tesla wolle nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien, ein Batteriewerk in den USA bauen, was wahrscheinlich zu einer kontroversen Vereinbarung mit Chinas dominierendem Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien führen würde.Der E-Autobauer habe in den letzten Tagen mit dem Weißen Haus über Pläne gesprochen, die CATL einbeziehen würden. Tesla-Vertreter hätten demnach Klarheit über die Regeln des Inflation Reduction Act gesucht, die die Biden-Administration diese Woche fertigstellen werde.Tesla möchte ein ähnliches Abkommen anstreben, wie es Ford letzten Monat in Michigan mit dem Batteriehersteller CATL angekündigt habe. Geplant sei, ein Werk zu errichten, das sich vollständig im Besitz des US-Automobilherstellers befinde. Der Autobauer erwäge den Bau des Batteriewerks in Texas, um sein dortiges Montagewerk für Elektrofahrzeuge zu beliefern, obwohl der Standort noch nicht endgültig feststehe. Wie beim Ford-Deal würde Tesla die Fabrik besitzen und betreiben und die Technologie von CATL lizenzieren.Bisher habe sich Tesla zu den Gerüchten noch nicht geäußert. Sollten sich diese aber bewahrheiten, dürfte ähnliche Kritik wie damals bei Ford aufblühen. So sei unterstellt worden, dass das chinesische Unternehmen dadurch von US-Subventionen profitieren würden. Für Tesla könnte der Deal jedoch ein gutes Mittel sein, um die Kosten zu senken.Auch charttechnisch habe sich die Tesla-Aktie zuletzt wieder deutlich erholen und die 50-Tage- sowie die 100-Tage-Linie knacken können. Die nächste wichtige Hürde stellt die 200-Tage-Linie dar, die bei 215,89 Dollar verläuft, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link