Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.07.2023/ac/a/n)



Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat nach dem starken Wochenauftakt gestern eine Verschnaufpause eingelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Rally bei der Tesla-Aktie habe in der vergangenen Woche zunächst ein jähes Ende gefunden. Nach Vorlage der Quartalszahlen seien die Papiere am Donnerstag um 9,7% eingebrochen und gleichzeitig aus einem aufsteigenden Keilmuster nach unten herausgefallen. Im Tief hätten die Kurse zum Start in die vierte Juli-Woche sogar bis auf 254,12 USD zurückgesetzt, bevor es - ebenfalls am Montag - zu einer starken Tagesumkehr (+3,5%) gekommen sei. Diesen Schwung hätten die Notierungen gestern allerdings nicht mitnehmen können; zum Handelsende habe die Aktie deutlich leichter (-1,4%) bei 265,28 USD notiert.Ausblick: In Bezug auf das bisherige Jahreshoch vom vergangenen Mittwoch bei 299,29 USD habe die Tesla-Aktie in wenigen Handelstagen eine Korrektur von 15% durchlaufen.Das Long-Szenario: Um das zuletzt angeschlagene Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Papiere im ersten Schritt zurück über das Juni-Hoch bei 276,99 USD steigen. Anschließend würde die offene Kurslücke vom Donnerstag zwischen 280,93 USD und 289,52 USD zusammen mit der 2021er Abwärtstrendgerade in den Fokus rücken. Gelinge den Notierungen eine vollständige Schließung des Gaps und damit der Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal, wären die nächsten Widerstände am Jahreshoch und der runden 300er Marke zu finden.