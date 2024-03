Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Produktion im deutschen Tesla-Werk stehe am Dienstag aufgrund eines Stromausfalls still. Die Fabrik sei evakuiert worden. Ein brennender Strommast habe in der Region nahe Grünheide zuvor für einen größeren Stromausfall gesorgt. Die Aktie des EV-Produzenten reagiere vorbörslich mit einem Minus von zwei Prozent auf die News.Laut Tesla seien alle Maßnahmen zur Sicherung der Produktionsanlagen getroffen worden. Nach Rücksprache mit dem Stromanbieter Edis gehe Tesla nicht von einem schnellen Wiederanlaufen der Produktion aus.Wie die Polizei mitgeteilt habe, sei die Feuerwehr am frühen Morgen zu dem Brand im Bereich Goßen-Neu Zittau nahe Berlin gerufen worden und habe mit den Löscharbeiten begonnen. Durch das Feuer sei der Strom nach Angaben eines Sprechers im Umkreis ausgefallen.Ob ein Zusammenhang mit den jüngsten Protesten rund um das Tesla-Werksgelände bestehe, sei noch unklar. Rund 80 bis 100 Umweltaktivisten würden seit Donnerstag einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe dem Tesla-Werk besetzt halten, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung seines Geländes roden wolle.Die negativen News würden sich auch im Chartbild des EV-Herstellers widerspiegeln, welches sich deutlich verschlechtert habe. Ein Einstieg dränge sich deshalb vorerst nicht auf. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben und abwarten, bis sich sowohl die News-Lage als auch das technische Bild aufhellen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link