Wien (www.aktiencheck.de) - Der Elektroautobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (+0,96%) muss nach einer Entscheidung der obersten US-Verkehrssicherheitsbehörde bei zwei Millionen Fahrzeugen die Software des Assistenzsystems "Autopilot" aktualisieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) habe am Mittwoch für das Jahr 2024 einen Umsatz prognostiziert, der um bis zu 5 Mrd. USD unter dem Analystenkonsens liegen könnte. Die COVID-19-Umsätze von Pfizer im Bereich Impfstoffe und Behandlungen, die ihren Höhepunkt bei USD 57 Mrd. erreicht hätten, würden nun voraussichtlich USD 8 Mrd. im Jahr 2024 betragen. Dies liege unter den von Analysten erwarteten USD 13 Mrd. und unter der von Pfizer gesenkten Prognose von USD 12,5 Mrd. im Jahr 2023. Die Aktien des Pharmariesen seien in weiterer Folge um -6,78% auf ein neues 10-Jahrestief gefallen.Der Zara-Eigentümer Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) (-0,24%) habe ein starkes Weihnachtsgeschäft gemeldet und seine Margenprognose für das Jahr angehoben, was den Aktien am Mittwoch zu einem Allzeithoch verholfen habe. Der weltgrößte Modehändler habe für den Neunmonatszeitraum bis Ende Oktober einen Nettogewinn von EUR 4,1 Mrd. Euro gemeldet, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen, das hinter Zara und anderen Marken stehe, reduziere die Zahl der Geschäfte und investiere in größere, attraktivere Läden. Außerdem verbessere man seine Logistik, um Online-Bestellungen schneller als die Konkurrenz abzuwickeln. (14.12.2023/ac/a/m)