Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) (+2,6%) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (+3,1%) werden von kartellrechtlichen Strafzahlungen der italienischen Wettbewerbsbehörde in Höhe von EUR 173,3 Mio. verschont bleiben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Wasserstoff von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) (+3,4%) werde künftig von der deutschen Bundesregierung im Ausmaß von EUR 134 Mio. gestützt. Die Genehmigung für die Förderung des Chemieriesen habe die Europäische Kommission erteilt, um die Dekarbonisierung Deutschlands voranzutreiben.Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-8,6%) habe Sonntagabend zwar einen neuen Auslieferungsrekord von Elektroautos im Zeitraum Juli-September vermeldet, allerdings in einem geringeren Ausmaß als von Analysten im Vorfeld erwartet. (04.10.2022/ac/a/m)