Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.04.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Craig Irwin von Roth MKM:Craig Irwin, Analyst von Roth MKM, nennt für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin das Kursziel in Höhe von 85 USD.Die Strategie von Tesla, die Preise zu senken, um die Nachfrage anzukurbeln, habe dazu beigetragen, die Auslieferungen im ersten Quartal zu steigern, allerdings auf Kosten der Bruttomargen und der Rentabilität. Der Gegenwind werde sich mit weiteren Preissenkungen noch verstärken, so Craig Irwin in einer Research-Notiz an die Anleger und habe hinzugefügt, dass das Model Y - Teslas meistverkauftes Fahrzeug in Nordamerika - jetzt 29% günstiger sei als zu Jahresbeginn.Roths "neutral"-Einstufung trage der Positionierung von Tesla in Bezug auf die weitere Entwicklung Rechnung, obwohl die Tesla-Aktien immer noch mit einem übergroßen Aufschlag im Vergleich zu allen anderen Unternehmen des Automobilsektors bewertet seien, so das Unternehmen weiter. Im vorbörslichen Handel seien die Tesla-Aktien um über 7% auf 167,50 USD gefallen.Craig Irwin, Analyst von Roth MKM, bewertet die Aktie von Tesla nach wie vor mit dem Rating "neutral". (Analyse vom 20.04.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:150,70 EUR +1,36% (21.04.2023, 10:36)