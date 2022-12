Während Peking diese Woche seine Zero-Covid-Politik gelockert und die Märkte mit Optimismus erfüllt habe, sei die Autoindustrie härter getroffen worden als erwartet. Die Pkw-Verkäufe in China seien im November zum ersten Mal seit sechs Monaten zurückgegangen. Die Autohersteller würden schätzen, dass die Autoverkäufe in China im nächsten Jahr auf einem konstant niedrigeren Niveau bleiben würden. Der Markt beginne, ein Szenario einzupreisen, in dem zumindest kurz- bis mittelfristig die besten Monate von Tesla zurücklägen und es mit steigenden Lagerbeständen und einer Konjunkturabschwächung zu kämpfen haben werde, die zusammen mit teureren Krediten die Nachfrage effektiv dämpfen könnte. Infolgedessen würden die Aktien des Unternehmens bereits fast 60% von ihren Höchstständen im Jahr 2021 verlieren. (News vom 09.12.2022)



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.







Palo AltoFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla nach massiver Produktionskürzung in Shanghai unter Druck - AktiennewsDie Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) beabsichtigt, die Produktion des Model Y in Shanghai zwischen dem 25. Dezember und dem 1. Januar vollständig einzustellen, so die Experten von XTB.Reuters habe ein internes Memo des Unternehmens zitiert, das von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen überprüft worden sei. Das Memo habe angeblich die bevorstehenden Montagepläne von Tesla beschrieben. Laut Reuters-Quellen sei die Einstellung der Produktion ursprünglich nicht geplant gewesen - Tesla habe noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme geantwortet:- Weltweit habe Tesla geplant, die Produktion des Modells Y und des Modells 3 im letzten Quartal des Jahres zu erhöhen, da neue Fabriken in Austin, Texas, und Berlin die Produktion schrittweise hochfahren würden. Reuters habe darüber im September berichtet, sodass die neueren Berichte die Anleger negativ überrascht hätten.- Die Produktion der neuesten Version des Model 3 sollte im dritten Quartal 2023 in Shanghai beginnen und heute werfe der Markt Fragen auf, ob Tesla seine ursprünglichen Produktionsziele erreichen könne und ob auch das Model 3 betroffen sein werde durch die Produktionskürzung. Reuters habe noch immer nicht den Grund für die geplante Reduzierung der Autoproduktion in Shanghai ermitteln können, oder warum sie zum Jahresende stillgelegt werde.- Bloomberg habe bereits am Montag über Teslas Pläne berichtet, die Produktion am Montag zu drosseln, ersten Berichten zufolge solle die Produktion ab November um mehr als 20% sinken. Tesla habe damals kommentiert, dass die Nachricht falsch sei, ohne zusätzliche Erklärungen zu liefern.- Tesla werde in den letzten drei Wochen des letzten Monats des Jahres 20.000 Modelle des Model Y produzieren. Noch im November habe die Produktionsrate beispielsweise bei 13.000 Modellen pro Woche gelegen, was im Dezember 39.000 ergeben solle. Noch sei unklar, wie und ob auch die Parallelproduktion des Model 3 betroffen sein werde.Die Lager von Tesla in China würden mit erhöhten Lagerbeständen kämpfen, nachdem das Werk in Shanghai im Sommer eine Modernisierung seiner Produktionsanlagen abgeschlossen habe. Der Bestand an Elektrofahrzeugen von Tesla in Shanghai sei im Oktober so schnell wie nie zuvor in der Betriebsgeschichte der Fabrik gestiegen. Seitdem habe Tesla beschlossen, die Preise zu senken, und eine Marketingkampagne gestartet, die auf einen höheren Absatz von Autos auf dem chinesischen "Heimatmarkt" abziele.Infolgedessen habe das Unternehmen im November Rekordumsätze in China verzeichnet. Am Mittwoch habe es Käufern in China auf bestimmte Modelle bis Ende dieses Jahres einen zeitlich begrenzten Rabatt von 6.000 Yuan (ca. 850 US-Dollar) angeboten. Im November hätten sich die Auslieferungen von Tesla an den chinesischen Markt auf insgesamt 100.291 in China hergestellte Autos belaufen. Das sei ein Rekordumsatz seit der Eröffnung der Fabrik in Shanghai im Jahr 2020. Das habe die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Montag unter Berufung auf das Unternehmen als Quelle berichtet.